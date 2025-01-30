Как удалить плесень с силиконовых уплотнителей за 10 минут: проверенный метод

Попытка удалить плесень из силиконовых уплотнителей может быть неприятной, но, к счастью, есть природный продукт, эффективнее магазинного отбеливателя.

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Речь идет о перекиси водорода, благодаря которому можно избавиться от плесени за 10 минут, не прилагая особых усилий. Как это работает, рассказал OBOZ.UA .

Перекись водорода – это жидкость, состоящая из водорода и кислорода, обычно используемая как дезинфицирующее средство, но очень эффективная для удаления плесени благодаря своим антибактериальным свойствам.

Агрессивные химические чистящие средства, такие как отбеливатель, не могут проникнуть в герметик и, скорее всего, обесцвечивают силикон и повлекут за собой пожелтение, чем очистят его должным образом.

Перекись водорода настолько полезна тем, что она может проникать в крохотные поры силиконового герметика, чтобы удалить плесень и предотвратить ее рост под поверхностным слоем.

Как с помощью перекиси водорода удалить силиконовую форму

Все, что вам нужно сделать это взять перекись водорода с трехпроцентной концентрацией, которую обычно можно найти в супермаркетах.

Затем просто налейте раствор в пустую бутылку с распылителем и закрутите крышку.

Разбрызгивайте большое количество перекиси водорода на заплесневелый силиконовый уплотнитель, а затем оставьте ее на 10 минут, чтобы она расщепила споры плесени.

Когда время истечет, воспользуйтесь щеткой для чистки с жесткой щетиной, чтобы быстро почистить силиконовый герметик, и плесень должна легко стереться. После очищения обязательно тщательно высушите силикон чистой тканью.

Если вы не хотите, чтобы силиконовый герметик в будущем не плесневел, откройте окно, чтобы вышел пар, и протрите место после душа. Плесень может расти только во влажных местах, поэтому если вы потратите несколько минут на то, чтобы убедиться, что силикон сухой, влажность или плесень не станут проблемой в вашей ванной комнате в будущем.

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