Как ухаживать за рождественником, чтобы получить пышное цветение к праздникам: советы

Рождественник, или шлюмбергер – это прекрасный цветок, который радует ярким цветением именно зимой. Чтобы растение зацвело в праздничный период в канун Рождества, важно обеспечить правильный уход. Этот цветок родом тропических лесов Бразилии, а в Европу его завез коллекционер Аллан Каннингем в 1816 году. В природной среде рождественники растут на ветвях деревьев и имеют разноцветные цветы, которые располагаются на концах свисающих стеблей.

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OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать и рождественником, чтобы цветы начали раскрываться быстрее и цвести дольше. Флористы говорят, что лучше поставить растение на северо-восточных или западных подоконниках.

Как ухаживать за рождественником

Рождественник любит яркий, рассеянный свет. Прямых солнечных лучей следует избегать, чтобы листья не получили ожогов.

Оптимальная температура в период покоя (сентябрь-октябрь) составляет 15-18°C. При формировании бутонов температуру можно снизить до 16-14°C.

Рождественник любит повышенную влажность воздуха. Необходимо регулярно увлажнять растение теплой водой, особенно в отопительный сезон. Субстрат должен быть слегка влажным, но не переувлажненным. В период покоя полив следует сократить. Водопроводная вода не годится, ведь она содержит хлор и известь. Лучше регулярно настаивать воду, чтобы эти остатки выпадали в осадок.

Как только вы увидите, что началась бутонизация, не перемещайте емкость, иначе растение может сбросить все бутоны.

Пересаживать рождественник рекомендуется после цветения, примерно раз в 2-3 года.

Как заставить рождественский цвести

В первую очередь стоит подобрать правильный горшок. Возможно, вы удивитесь, но рождественник в дикой природе – это растение-паразит, которое растет, цепляясь корнями за кору деревьев или за щели в скалах. В большой емкости растение начинает активно развивать корневую систему – это может отсрочить начало цветения. Флористы советуют пользоваться простым правилом: идеальный горшок для рождественника – в три раза меньше длины самых стеблей.

Следует помнить о периоде покоя. С сентября по ноябрь нужно создать для растения соответствующие условия: снизить полив, температуру и освещение.

С середины ноября до появления бутонов рождественник лучше будет чувствовать себя, если будет иметь 12-14 часов полного затемнения ежедневно. Это нужно для стимуляции закладки цветочных почек.

При формировании бутонов полив следует увеличить, но не переувлажнять почву.

Какие ошибки допускают в уходе за рождественником

Самыми распространенными ошибками являются:

застой воды в горшке, что может привести к загниванию корней;

прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев;

при неправильном освещении рождественник может не цвести или цветение будет слабым;

растение не любит сквозняков и резких перепадов температуры.

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