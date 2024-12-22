Когда обрезание Господне в 2025 году: дата по новому календарю и запреты этого дня

Обрезание Господне, хоть и не считается одним из величайших христианских праздников, все же очень почитается в православной церкви. А после календарной реформы 2023 оно получило новую дату.

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OBOZ.UA рассказывает, чему посвящен этот день и когда его празднуют. А также о его основных традициях.

Что празднуют в день Обрезания Господня

Этот праздник чествует описанное в Евангелии событие, когда Дева Мария и Иосиф Обручник впервые принесли в храм новорожденного сына. Здесь он получил имя Иисус, как на то указал ангел, а также прошел обязательный для всех иудейских мужчин обряд обрезания. Согласно еврейской традиции, каждый мальчик должен пройти его на восьмой день жизни.

На символическом уровне это означает день, когда жизнь Иисуса была посвящена богу. Позже в христианстве иудейское обрезание заменили крещением, во время которого ребенок символически духовно рождается в лоне церкви.

Когда православные Украине отмечают праздник Обрезания

По старому календарю этот праздник приходился на восьмой день после Рождества и отмечался 14 января. Поскольку все даты по церковному календарю сместились на 13 дней назад, праздник Обрезания стали отмечать 1 января. Именно в первый день 2025 года прихожане ПЦУ и будут чествовать это событие из жизни Спасителя.

Традиции праздника Обрезания Господнего

Поскольку Обрезание не входит в перечень двунадесятых праздников, то строгого запрета на труд в этот день нет. Зато существует целый список других ограничений. Так в праздник нельзя:

ссориться, ругаться и сплетничать;

венчаться;

отказывать в просьбе о помощи;

охотиться и резать скот;

злоупотреблять алкоголем и едой;

брать взаймы;

думать о плохом.

Вместо этого праздничный день лучше провести с родными и близкими людьми. Приветствуется практика прощения, потому просите простить вас и прощайте другим. А еще в этот день особой силой обладают любые добрые дела, поэтому помогайте другим людям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине начали праздновать наступление нового года 1 января, а также на какие даты раньше выпадал этот праздник.

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