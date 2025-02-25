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Как вкусно приготовить полезную дорадо: добавьте лимон и специи

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
36
Как вкусно приготовить полезную дорадо: добавьте лимон и специи

Дорадо – очень вкусная и полезная рыба, которую лучше всего запекать в духовке с овощами и специями. Стоит отметить, что готовится рыба очень быстро.

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Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, с лимоном, специями и овощами.

Ингредиенты:

  • Дорадо
  • Приправа к рыбе
  • Лимон
  • Соль
  • Смесь овощная замороженная
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Рыбу посыпьте специями, добавьте во внутрь лимон, специи.

Рыба со специями

2. Переложите на противень, добавьте овощи и полейте немного маслом, запекайте до готовности.

Готовая рыба

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