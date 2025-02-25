Как вкусно приготовить полезную дорадо: добавьте лимон и специи

Дорадо – очень вкусная и полезная рыба, которую лучше всего запекать в духовке с овощами и специями. Стоит отметить, что готовится рыба очень быстро.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, с лимоном, специями и овощами.

Ингредиенты:

Дорадо

Приправа к рыбе

Лимон

Соль

Смесь овощная замороженная

Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Рыбу посыпьте специями, добавьте во внутрь лимон, специи.

2. Переложите на противень, добавьте овощи и полейте немного маслом, запекайте до готовности.

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