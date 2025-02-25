Пицца без затворения теста: понадобится тостовый хлеб и начинка

Пицца – это то основное блюдо, которое лучше заказывать на доставку в проверенных ресторанах, чем готовить самостоятельно. Но только в том случае, если речь идет о ее классическом варианте.

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Если вы не хотите замешивать тесто на пиццу, а затем пытаться подобрать сбалансированную по вкусу начинку, стоит обратить внимание на другие виды домашней пиццы. Рецептом приготовления одного из них в TikTok поделился фудблогер с ником Boredoflunch. Вместо теста он использовал обычный тостовый хлеб.

Ингредиенты

Тостовой хлеб – 2 ломтика

Сыр чеддер или моцарелла

Пепперони

Соус для пиццы

Томатное пюре – 1 ст.л.

Чеснок сушеный – ½ ч.л.

Сухие итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Смешайте соус для пиццы, чеснок и травы и смажьте смесью хлеб.

2. Уложите сверху сыр и пепперони.

3. Чтобы пепперони не сдувались, воспользуйтесь коктейльными палочками, чтобы они остались на месте.

4. Выпекайте в течение 7 минут при 180 минутах.

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