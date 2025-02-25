Буцики, палюшки и галушки: готовили на Масленицу в древности в Украине

Масленица является началом большого цикла традиционных весенних украинских праздников. Она не имеет точной даты и ежегодно празднуется на грани зимы и весны. Неделя Масленицы предшествует началу Великого поста. Во время нее уже нельзя есть мясные продукты, но другие, которые подпадут под запрет через неделю, еще возможно.

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В современном мире на Масленицу обычно готовят блины. Однако раньше существовали совсем другие традиции, отличающиеся друг от друга в зависимости от региона. Что именно готовили на этот праздник в древности в Украине, рассказала Людмига Главацкая в труде "Традиционные масличные блюда украинцев конца ХІХ – середины ХХ ст." на сайте pyrohiv.

Самые популярные блюда на Масленицу

Несомненно, самым популярным в то время блюдом на Масленицу на всей территории Украины были вареники с сыром, щедро смешанные с маслом и сметаной. Их ежедневно готовили в каждом доме макитру, а то и больше.

А вот Бойки и лемки из вареничного теста готовили "паленички" и "бобальки". Для этого достаточно было отделить кусок теста и сварить его в кипятке или бульоне, после чего щедро заправить маслом.

"Буцики" – еще одно блюдо, которое можно отнести к распространенным в прошлом на Масленицу. Для их приготовления замешивали вареничное тесто, разрезанное на небольшие квадратики и варенное, предварительно соединив противоположные концы. Затем обжаривали на масле и подавали с медом и сметаной.

"Палюшки" или "пальошки" были популярны на Галичине и Полесье. Это ленивые вареники из картофельного теста и сыра. Название блюда появилось потому, что снаружи они напоминали пальчики. Их варили в кипятке и перемазывали маслом.

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