Как удалить пятна с ковра без специальных средств: необычный лайфхак

Сложные пятна на ковре иногда очень трудно вывести даже с помощью специальных средств. Но есть один способ, которым вы можете воспользоваться, не тратя лишние деньги.

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Пользователь Софи Уэбб из Сиднея, Австралия, пользующаяся ником @what.sophie.does в социальных сетях, поделилась пятью советами по уборке для своих подписчиков в TikTok , в частности, как удалить пятна с ковров.

Она советует использовать для этого пену для бритья.

Как это работает

Крем для бритья может помочь уничтожить пятна, поскольку содержит активные ингредиенты, аналогичные многим бытовым моющим средствам, например, поверхностно-активные вещества и эмульгаторы.

Они помогают удалять и расщеплять пятна, задерживая грязь. Поверхностно-активные вещества являются основными очистительными соединениями в бритвенной пене, которые могут помочь ослабить частицы грязи в ковре.

Использование пены помогает приподнять частицы грязи из ковра, захватить их и облегчить их вытирание. Рекомендуется сначала протестировать крем для бритья на небольшом участке. Обычно этот метод лучше работает на поверхностных пятнах на разных тканях.

После нанесения крема для бритья осторожно протрите влажной тканью или разбавленным моющим раствором в зависимости от пятна.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить какие-либо пятна с ковра.

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