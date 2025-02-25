Лучший рецепт для орешков в орешнице: точный список ингредиентов и пропорции

Печенье "Орешки" – это десерт, хорошо знакомый нам с детства. Родители покупали его своим детям при первой возможности или изготовляли собственноручно, если имели на кухне специальный прибор – орешницу.

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Как приготовить печенье "Орешки" дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником gorishnitsya. Она предоставила точный список ингредиентов и пропорции, благодаря которым детские воспоминания станут реальностью.

Ингредиенты на 50 половинок орешков размером 37*29*16 мм.

Яйцо – 1 шт.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 100 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Сливочное масло растопленное – 100 гр.

Мука – 200-250 гр.

Сода, гашеная уксусом – ½ ч.л.

Шоколадная паста Nutella

Жареный фундук

Способ приготовления

1. Взбиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в светлую пышную массу (около 5-10 мин).

2. Добавляем растопленное масло, снова взбиваем (1-2 мин).

3. Процеживаем муку, добавляем соду, гашеную уксусом, замешиваем мягкое тесто.

4. Даем тесту отдохнуть 30 мин, затем формируем шарики (по 7-8 г).

5. Орешницу смазываем маслом, разогреваем, выкладываем шарики, запекаем до золотистости.

6. После выпечки, когда орешки остынут, наполняем их Nutella и кладем фундук.

7. Дайте печенье постоять несколько часов, чтобы начинка пропитала тесто.

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