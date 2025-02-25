Лучший рецепт для орешков в орешнице: точный список ингредиентов и пропорции
Печенье "Орешки" – это десерт, хорошо знакомый нам с детства. Родители покупали его своим детям при первой возможности или изготовляли собственноручно, если имели на кухне специальный прибор – орешницу.
Как приготовить печенье "Орешки" дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником gorishnitsya. Она предоставила точный список ингредиентов и пропорции, благодаря которым детские воспоминания станут реальностью.
Ингредиенты на 50 половинок орешков размером 37*29*16 мм.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 100 гр.
- Ванильный сахар – 10 гр.
- Сливочное масло растопленное – 100 гр.
- Мука – 200-250 гр.
- Сода, гашеная уксусом – ½ ч.л.
- Шоколадная паста Nutella
- Жареный фундук
Способ приготовления
1. Взбиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в светлую пышную массу (около 5-10 мин).
2. Добавляем растопленное масло, снова взбиваем (1-2 мин).
3. Процеживаем муку, добавляем соду, гашеную уксусом, замешиваем мягкое тесто.
4. Даем тесту отдохнуть 30 мин, затем формируем шарики (по 7-8 г).
5. Орешницу смазываем маслом, разогреваем, выкладываем шарики, запекаем до золотистости.
6. После выпечки, когда орешки остынут, наполняем их Nutella и кладем фундук.
7. Дайте печенье постоять несколько часов, чтобы начинка пропитала тесто.
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