Как удалить любые пятна из ковра за 5 минут без химии: лайфхак

Если у вас есть некрасивые пятна на ковре, вы, пожалуй, искали самые лучшие способы их вывести.

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Больше всего, что спасающий ингредиент уже есть на вашей кухне. Речь идет об обычном белом уксус, пишет OBOZ.UA.

Белый уксус – это простая и универсальная жидкость, которую веками использовали как природный очиститель, от стойкого известкового налета до надоедливой плесени.

На рынке есть масса продуктов, разработанных специально для удаления пятен на коврах, но они могут быть достаточно дорогими. Кроме того, они часто содержат агрессивные химические вещества, которые могут испортить ваши ковры и нанести вред окружающей среде. Вместо этого вы можете попробовать уксус, поскольку это очень эффективный способ, утверждают эксперты.

Как это работает

Для относительно небольших пятен смешайте одну часть горячей или теплой воды и уксуса в пульверизаторе. Нанесите его на загрязненный участок, затем начните промокать белой тканью или бумажным полотенцем от краев к центру.

Если пятно более сложное или имеет дополнительный эффект агрессивного запаха, уксус сам по себе не поможет. Яркими примерами могут быть кофе, чай и разные пищевые пятна.

Однако один особый прием для решения этих проблем состоит в том, чтобы соединить средство для мытья посуды и уксус. Смесь состоит из трех чайных ложек моющего средства и четверти стакана белого уксуса с четырьмя литрами теплой воды.

Чтобы удалить пятно, используйте губку или тряпку, нанесите раствор и оставьте на пять минут. Если пятно свежее, удалите его от края до центра, иначе оно может расползтись.

Помните, что нельзя чистить, просто промокните пятно, пока оно не исчезнет, ​​и ковер полностью не высохнет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от стойких жирных пятен на одежде.

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