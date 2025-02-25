Нежный воздушный пирог с йогуртом: как приготовить вкусную выпечку

Традиционные рецепты пирогов требуют густой смеси из яиц, сахара, муки и масла, но выпечка может быть гораздо воздушнее, если заменить масло йогуртом.

Видео дня

Природная кислотность йогурта взаимодействует с пищевой содой, помогая выпечке подняться и добавляя увлажненности и нежности текстуре. Автор кулинарной книги Хэтти Эллис поделилась простым рецептом такого пирога, пишет OBOZ.UA .

Ингредиенты

Три яйца

125 г греческого йогурта с полным содержанием жира

120 мл подсолнечного или другого масла нейтрального вкуса плюс дополнительное количество для смазывания

180 г сахарной пудры плюс дополнительное количество для глазури

180 г обыкновенной муки

Две чайные ложки разрыхлителя

Щепотка мелкой соли

Один лайм, лимон или апельсин, мелко натертая цедра и сок, а также дополнительная цедра для украшения

Свежие ягоды для подачи.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовой шкаф до 190C/170C. Затем смажьте стенки круглой формы диаметром 23 см и выстелите основание бумагой для выпечки.

2. Возьмите большую миску и добавьте яйца, йогурт и подсолнечное масло, затем перемешайте, чтобы соединить. Добавьте остальные ингредиенты, за исключением сока лайма (или лимона или апельсина), и взбейте вместе.

3. Теперь поместите смесь в подготовленную форму и выпекайте в разогретой духовке примерно 30 минут или пока шпажка, вставленная в центр, не будет сухой.

4. Заранее приготовьте глазурь. Смешайте сок лайма с равным объемом сахарной пудры (например, две столовых ложки сока с двумя столовыми ложками сахара) и отставьте для растворения.

5. Посыпьте цедрой, чтобы сделать верх торта ярче. Оставьте пирог остывать в форме на 10 минут, затем переверните на решетку.

6. Пока пирог еще немного теплый, смажьте верх лаймовой глазурью и дайте ему остыть. Подавайте пирог кусочками, посыпав в завершение свежими ягодами.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить тертый пирог по-новому.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.