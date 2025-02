Новый 'Капитан Америка' провалился в прокате: детали

Фильм "Капитан Америка: Чудесный новый мир" не оправдал ожиданий студии Marvel и критиков. Кассовые сборы резко упали – на 68%. Среди возможных причин провала называют слабый сюжет, отсутствие интересных персонажей и всеобщее снижение интереса к киновселенной Marvel.

По последним подсчетам, общая сумма сборов по всему миру достигла $289,4 млн, однако как критики, так и зрители оценили фильм не слишком высоко. Фильм стартовал с хорошими показателями, но уже на второй уикенд потерял значительную часть прибыли.

Эксперты предполагают, что провал может привести к пересмотру стратегии развития киновселенной Marvel и уменьшению бюджетов на будущие проекты.

Хотя для блокбастеров снижение сборов во второй уикенд – обычное явление, лишь два фильма киновселенной Marvel имели такие низкие доходы: "Марвеллы" (The Marvels, 2023) потеряли 78% от стартовых сборов, а "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania", 2023) – 70%.

Главную роль в новом "Капитане Америке" исполнил Энтони Маки, однако критики и аудитория остались разочарованы. Зрительский рейтинг CinemaScore – "B-", что является низким показателем для Marvel. Фильм, который должен вернуть франшизе успех после "Мстителей: Завершение", наоборот, подтвердил, что бренд переживает не лучшие времена.

Несмотря на это, лента уже собрала $289,4 млн в мировом прокате, из которых около $150 млн пришлось на международные рынки. Учитывая отсутствие серьезных конкурентов в ближайшие недели, у фильма все еще есть шансы улучшить свои финансовые результаты.

Тем временем среди новинок выходных лидером стал фильм ужасов "Обезьяна" (The Monkey) Оза Перкинса – адаптация рассказа Стивена Кинга. Картина стартовала с $14,2 млн для студии Neon, что стало вторым лучшим показателем в истории этого независимого дистрибьютора после его предыдущего хита "Длинногог" (Longlegs), дебютировавшего с $22,4 млн.

Кроме того, Neon может отмечать успех еще одного своего проекта – фильма "Анора" (Anora) режиссера Шона Бейкера. Эта лента продолжает уверенно двигаться к "Оскару" и одержала победы на Independent Spirit Awards в преддверии главной кинопремии года.

