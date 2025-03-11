Как вкусно запечь разные овощи: отличная альтернатива салатам
Еслиовощи запечь, они сохраняют все свои витамины и питательные вещества. вам не придется готовить разнообразные салаты, если у вас есть такое полноценное блюдо из духовки. Главное – оставить овощи в маринаде на время, чтобы вкус получился насыщенным.
Идея приготовления вкусных запеченных овощей опубликована на странице нутрициолога Дарьи Нечай (darria.nechai) в Instagram. Такое блюдо можно есть в пост.
Овощи, которые будет вкусно приготовить:
- капуста
- морковь
- грибы
- лук
- брокколи
- цветная капуста
- перец
- кабачки
Ингредиенты для маринада:
- масло – 4 ч.л. (можете увеличивать от количества овощей)
- соевый соус – 2 ч.л.
- паприка, чеснок сушеный, базилик, орегано, тимьян сушеные – по вкусу
- горчица в зернах – 0,5 ч.л.
- сок лимона – 1/4 шт.
Способ приготовления:
1. Овощи порезать на комфортные кусочки.
2. Совместить ингредиенты для маринада.
3. Овощи выложить на противень, застеленный пегмаентом.
4. Полить сверху маринадом.
5. Все перемешать и оставить промариновать на 10 минут.
6. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.
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