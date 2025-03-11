Как вкусно запечь разные овощи: отличная альтернатива салатам

Еслиовощи запечь, они сохраняют все свои витамины и питательные вещества. вам не придется готовить разнообразные салаты, если у вас есть такое полноценное блюдо из духовки. Главное – оставить овощи в маринаде на время, чтобы вкус получился насыщенным.

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Идея приготовления вкусных запеченных овощей опубликована на странице нутрициолога Дарьи Нечай (darria.nechai) в Instagram. Такое блюдо можно есть в пост.

Овощи, которые будет вкусно приготовить:

капуста

морковь

грибы

лук

брокколи

цветная капуста

перец

кабачки

Ингредиенты для маринада:

масло – 4 ч.л. (можете увеличивать от количества овощей)

соевый соус – 2 ч.л.

паприка, чеснок сушеный, базилик, орегано, тимьян сушеные – по вкусу

горчица в зернах – 0,5 ч.л.

сок лимона – 1/4 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи порезать на комфортные кусочки.

2. Совместить ингредиенты для маринада.

3. Овощи выложить на противень, застеленный пегмаентом.

4. Полить сверху маринадом.

5. Все перемешать и оставить промариновать на 10 минут.

6. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.

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