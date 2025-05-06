Как вырастить пекинскую капусту у себя на огороде и стоит ли сажать ее рядом с огурцами

Пекинская капуста - это полезный и нежный овощ, что часто встречается на прилавках магазинов и рынков. Хотя ее выращивание может казаться сложным, на самом деле овладеть этим процессом вполне возможно.

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Все больше садоводов в Украине открывают для себя секреты успешного выращивания "пекинки" на собственных участках. Зная основные правила посадки и ухода, можно получить отличный урожай этого ценного овоща.

Секреты выращивания пекинской капусты

Пекинская капуста является однолетним растением, которое отличается холодостойкостью. Ее ценят преимущественно за нежные листья, которые используют для приготовления салатов и различных блюд, тогда как центральный черешок обычно не используется. В отличие от некоторых других овощей, выращивание пекинской капусты не является слишком обременительным, если понять ее основные потребности.

Важнейшее условие для формирования плотных кочанов пекинской капусты - это обеспечение ей условий "короткого дня". Такой период приходится на раннюю весну или позднюю осень. Для получения хорошего урожая, особенно раннего, семена следует высевать в грунт в соответствующее время, например, в середине апреля или в мае для осеннего урожая. Для раннего урожая часто используют рассадный метод, высевая семена под пленку и выращивая рассаду в горшках перед высадкой.

Пекинская капуста достаточно устойчива к низким температурам и может выдерживать кратковременные заморозки до минус пяти градусов Цельсия. Однако для этой нежной культуры лучшим выбором для выращивания является защищенный грунт - парники или теплицы. Выращивание в парнике дает значительное преимущество перед открытым грунтом, поскольку позволяет избежать влияния нестабильной погоды, которая может навредить растению и ухудшить качество кочанов.

Как правильно сажать пекинскую капусту

В открытом грунте чрезмерные осадки или, наоборот, недостаток влаги, могут сделать листья капусты грубыми и привести к потере полезных свойств. Выращивание в парнике позволяет контролировать условия и сохранить нежность и все полезные компоненты овоща. Техника посадки и ухода за пекинской капустой имеет много общего с выращиванием листового салата, что делает ее понятной для садоводов. Семена заглубляют в почву всего на один сантиметр, а расстояние между рядками оставляют около сорока сантиметров. Важно помнить, что эта культура не любит переувлажненной почвы.

Хотя пекинская капуста нуждается в достаточном количестве влаги для интенсивного роста, особенно в конце августа и в начале сентября, переувлажнять почву недопустимо - в этом плане она проявляет определенную прихотливость. В указанный период растение нужно поливать многократно. Важно также учитывать, что корневая система пекинской капусты неглубокая, поэтому при прополке грядки следует действовать очень осторожно, чтобы не повредить корешки, ведь это может остановить рост овоща.

Для интенсивного роста в течение всего вегетационного периода, который у этой культуры является достаточно коротким, растение нужно регулярно поливать и подкармливать. В основном используют азотные и фосфорные минеральные добавки, внося их в течение всего цикла роста. Сбор урожая пекинской капусты осуществляют, вынимая растение из почвы вместе с корнем.

Выращивание пекинской капусты с огурцами и помидорами

Некоторые садоводы успешно используют пекинскую капусту в качестве "уплотнителя" при посадке огурцов или помидоров. Высевая семена "пекинки" вдоль рядков с основными культурами на расстоянии около двадцати сантиметров в мае, можно получить быстрые всходы. Капуста хорошо чувствует себя в жаркую погоду, частично затененная листьями огурцов, и, подобно огурцам, нуждается во влаге, поэтому частый полив идет на пользу обеим культурам. Важно вовремя собрать урожай "пекинки" (обычно через 25-45 дней), чтобы она не мешала росту и уходу за огурцами или помидорами.

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