Как вырастить ровную и сладкую морковь: чем подкормить

В целом такой неприхотливый корнеплод, как морковь может огорчать дачников хоть и обильным, но все же неудачным урожаем, когда вырастает кривой и не очень сладкой. Проблема в таком случае может крыться в неправильной подкормке растения.

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Для того чтобы дать качественные плоды, моркови нужны калий, фосфор, йод и бор. Именно эти три вещества делают съедобные корешки растения крепкими (морковь не растрескивается), ровными и налитыми сладким соком. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения содержат нужные элементы и как подпитывать ими морковь.

Первое внесение удобрений необходимо производить примерно за неделю до высева моркови. Культура должна расти в уже обогащенной почве. Это ускорит прорастание семян и обеспечит более здоровые и крепкие всходы.

Следующий раз корнеплод подкармливают после появления всходов. И еще раз вносят питательные вещества через две недели после этого. В последний раз грядку с морковью удобряют за 10-15 дней до уборки урожая.

Многие дачники предпочитают органические удобрения, ведь их можно приготовить своими силами и они считаются экологичным вариантом. Вдобавок этими же смесями можно подкармливать еще и свеклу. Вот три варианта самодельных удобрений для моркови.

Древесная зола. Чтобы приготовить настой для полива моркови, необходимо 100 г сухой золы залить ведром воды и дать смеси настояться в течение 10 часов, время от времени помешивая ее. После этого этим удобрением морковь подливают под корень. Кроме того, золу можно просто рассыпать на грядке с морковью и смешать его с верхним слоем грунта.

Аптечный йод. Чтобы насытить морковь полезным йодом, можно воспользоваться обычным аптечным средством. Разведите 20 капель жидкости в 10 литрах воды. Вода должна быть мягкой и не холодной – приблизительно комнатной температуры. Хорошо все размешайте и используйте для полива междурядий грядки с морковью.

Куриный помет. Как и любой навоз, куриный помет нельзя использовать свежим – так можно обжечь корни растения. Разведите свежее вещество чистой водой в пропорции 1:10 и дайте смеси настояться в течение 12 часов. Так из нее успеет выветриться аммиак. Получившуюся жидкость нужно снова развести водой 1:10, снова размешать и дать настояться еще 12 часов. Лишь после этого удобрением можно поливать междурядья. При этом важно следить, чтобы жидкость не попадала на зеленую часть моркови.

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