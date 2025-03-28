Как замедлить седение волос: раскрываем секреты

Хотя поседение является естественной частью старения, генетика не единственный фактор, влияющий на то, как быстро вы седеете.

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Питание играет огромную роль в появлении седых волос, особенно если в нем не хватает основных питательных веществ. Если поседение связано с дефицитом, например низким содержанием витамина B12, корректировка этого может иногда замедлить процесс. Об этом рассказал старший парикмахер Murdock London Стефан Кларк, пишет Express.

"Богатая питательными веществами диета не вернет утраченный пигмент, но может помочь сохранить общее здоровье волос и замедлить дальнейшее поседение", – пояснил он.

Продукты, богатые витамином B12:

мясо

рыба

молоко

сыр

яйца.

Пожилые люди подвергаются риску развития пернициозной анемии, которая является самой частой причиной дефицита витамина B12.

Аутоиммунное состояние атакует клетки в желудке, что означает, что жизненно важный белок, называемый внутренним фактором, не производится. Внутренние факторы необходимы для связывания с витамином B12, чтобы он эффективно всасывался в кишечнике.

Без внутреннего фактора, сколько бы витамина B12 вы ни съели, кишечник не усвоит этот витамин.

Признаки дефицита витамина B12 могут включать:

Учащенное дыхание или одышка

Головные боли

Расстройство пищеварения

Потеря аппетита

Учащенное сердцебиение

Проблемы со зрением

Чувство слабости или усталости

Диарея

Боль или красный язык, иногда с язвами во рту

Проблемы с памятью, пониманием и суждением.

Врач может диагностировать дефицит витамина B12 на основе ваших симптомов и анализа крови. Стресс также может вызвать поседение волос, если у вас нет дефицита витамина В12.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что влияет на появление седых волос.

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