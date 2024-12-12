Как заставить спатифиллум расцвести: простой способ

Спатифиллум, или же "женское счастье", известен своей пышной зеленью и эффектным цветениями. За этими комнатными растениями легко ухаживать, они процветают в разных условиях освещения и умеют сами указывать, когда настает время их поливать.

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Однако, чтобы начать выпускать бутоны, растению нужна регулярная подкормка. При этом удобрение не обязательно должно быть фабричного производства. Достаточно и домашнего средства, рецепт которого узнал OBOZ.UA.

Продуктом, дающим спатифилуму все необходимые ему питательные вещества, является банан. Вернее его кожура. Это фрукт богатый калием, который приносит огромную пользу цветущим растениям, таким как спатифиллумы, помогая им транспортировать питательные вещества и воду внутри. Кроме калия, банановые шкурки содержат определенное количество марганца, кальция, магния и серы.

Чтобы приготовить воду для полива спатифиллумов, положите банановую кожуру в банку с водой, плотно закройте ее крышкой и оставьте на ночь или на несколько дней.

Готовый настой будет выглядеть мутно. Жидкость из него нужно будет процедить и перелить в отдельный сосуд, чтобы использовать позже. При этом перед поливом настой лучше разводить водой в пропорции 3:1 или больше.

Эксперты говорят, что банановая вода – действительно хорошее средство по уходу за спатифиллумами, но в ней не хватает азота, который стимулирует развитие новых листьев. К тому же, чрезмерное использование такого удобрения может вызвать появление коричневых пятен на зелени. Также о избытке калия может сигнализировать позеленение цветов. В таком случае следует уменьшить количество банановой воды для полива или разводить ее сильнее.

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