Какие авиакомпании чаще всего теряют багаж: мировой рейтинг

Одна из самых больших неприятностей, которые могут произойти с вами во время путешествия на самолете – это потеря багажа. И некоторые авиакомпании допускают такие просчеты чаще других.

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Новое исследование OddsMonkey, на которое ссылается издание Express, глубже изучило закономерности потери багажа, чтобы обнаружить, какие авиакомпании с большей вероятностью отправят ваши чемоданы не туда. Для изучения этого вопроса аналитики обработали более 700 000 отзывов на сервисе Tripadvisor и изучили оценки из базы данных Luggage Losers, отслеживающей прямые источники из более 18 000 аэропортов и авиакомпаний. В результате был составлен рейтинг 25 авиакомпаний по уровню неправильной обработки багажа.

Возглавляет список Aer Lingus. На нее оставили 14 003 отзыва и в 3,14% из них упоминается потерянный багаж. Это означает, что на каждые 100 отзывов более трех пассажиров сообщали о проблемах с чемоданами, не доехавшими до пункта назначения.

Kenya Airways также показала нехорошие результаты. О проблемах идет речь в 3,03% отзывов. Далее следует Air Canada с показателем 2,58%.

Royal Air Maroc и Ethiopian Airlines также вошли в пятерку лидеров по неправильному обращению с багажом. По ним 2,31% и 2,21% плохих отзывов соответственно.

Однако исследование не ограничилось только худшими показателями. С другой стороны, бюджетные перевозчики, такие как Jet2, Ryanair и Wizz Air, показали исключительно хорошие результаты: только в 0,28%, 0,32% и 0,50% отзывов о них упоминается потерянный багаж.

Британский лоукостер Jet2 даже получил звание авиакомпании с самым низким процентом жалоб на багаж, что является поразительным достижением для бюджетной авиакомпании.

Интересно, что British Airways, несмотря на свой статус одного из крупнейших мировых перевозчиков, тоже попала в список ненадежных, собрав 1,21% отзывов о потерянных вещах на 61 227 комментариев. Хотя эта цифра относительно низкая по сравнению с некоторыми другими авиакомпаниями в списке, она все же указывает на проблему, которую должна решить авиакомпания.

Для изучения ситуации с потерями багажа исследование также учло оценку вероятности подобных проблем с учетом базы данных Luggage Losers. Здесь результаты были столь же показательны.

Frontier Airlines возглавила список с высокой вероятностью потери багажа у одного из 22 пассажиров, за ней следуют Air India и IndiGo. British Airways и Iberia также вошли в список с вероятностью один из 47 и один из 56 соответственно. Эти авиакомпании имеют более высокую вероятность неправильного обращения с багажом, несмотря на их размер и охват в отрасли.

Но не все такое плохо для пассажиров. С другой стороны, такие авиакомпании, как Jet2, Ryanair, easyJet и Wizz Air, не только показали лучшие результаты на Tripadvisor, но и продемонстрировали самые благоприятные показатели вероятности обработки багажа. Так для Wizz Air вероятность потери вещей составила один шанс из 131, а показатели Jet2 даже лучше – всего один случай из 674.

Общий рейтинг пяти худших авиакомпаний, регулярно теряющих багаж, выглядит так:

Frontier Airlines

Air India

IndiGo

British Airways

Iberia

А это пять лучших авиакомпаний, которые теряют вещи реже всех:

Jet2

Ryanair

easyJet

Air France

Wizz Air

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