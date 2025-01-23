Не классические деруны для ужина: как по-новому приготовить сытное блюдо

Деруны – очень простое и сытное блюдо из картофеля. Для более сытного варианта добавьте в картофельную основу фарш, тертый твердый сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с филе и сыром, которые будут отличным вариантом для ужина.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и замороженное филе, сыр.

2. Добавьте яйцо, сметану, муку, тертый чеснок, лук, специи и перемешайте.

3. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Подавайте с соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: