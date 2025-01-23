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Не классические деруны для ужина: как по-новому приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
768
Не классические деруны для ужина: как по-новому приготовить сытное блюдо

Деруны – очень простое и сытное блюдо из картофеля. Для более сытного варианта добавьте в картофельную основу фарш, тертый твердый сыр. 

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Вкусные и сытные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с филе и сыром, которые будут отличным вариантом для ужина. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

  • сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель и замороженное филе, сыр. 

Картофель и филе

2. Добавьте яйцо, сметану, муку, тертый чеснок, лук, специи и перемешайте.

Приготовление основы для дерунов

3. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Жареные деруны

Подавайте с соусом!

Готовые деруны с соусом

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