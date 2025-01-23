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Не классические деруны для ужина: как по-новому приготовить сытное блюдо
Деруны – очень простое и сытное блюдо из картофеля. Для более сытного варианта добавьте в картофельную основу фарш, тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с филе и сыром, которые будут отличным вариантом для ужина.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
Соус:
- сметана, укроп, паприка, сухой чеснок, соль
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и замороженное филе, сыр.
2. Добавьте яйцо, сметану, муку, тертый чеснок, лук, специи и перемешайте.
3. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.
Подавайте с соусом!
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