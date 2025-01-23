Netflix объявил о повышении цен: заденет ли Украину

Стриминг Netflix в последнее время выпустил несколько хитовых и высокобюджетных проектов, в частности, второй сезон культовой "Игры в кальмара" и шокирующую "Первозданную Америку". Однако для некоторых зрителей это обернулось неприятными новостями.

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Как пишет издание Mac Rumors, вслед за успехом этих шоу платформа объявила об очередном повышении цен. Удорожание коснется и тарифных планов с рекламой и без, а платить придется на 1-2 доллара больше за месячный доступ. Однако тарифы изменятся не для всех стран. Повышение цен будет касаться в частности США, Канады, Португалии и Аргентины.

Так самый дешевый план Standard с рекламой в США подорожает с 6,99 до 7,99 долларов в месяц. При этом этот же тариф без рекламы подорожает с 15,49 до 17,99 долларов в месяц, а план Premium теперь обойдется в 24,99 долларов в месяц по сравнению со старой ценой в 22,99 долларов в месяц. План Standard предлагает видео высокой четкости 1080p, а план Premium – единственный план, поддерживающий 4K потоковую передачу.

Netflix в последний раз повышал цены в октябре 2023 года и это первое повышение цен на план с рекламой с момента запуска этого формата в конце 2022 года.

О повышении цен было объявлено в отчете Netflix о доходах за четвертый квартал 2024 года. В документе компания сообщает о 19 миллионах новых подписчиков, квартальном рекорде и росте выручки на 16 процентов. Сейчас у Netflix более 300 миллионов платных зрителей по всему миру, и компания прогнозирует дальнейший рост в 2025 году.

О повышении цен Netflix заявил следующее: "Поскольку мы продолжаем инвестировать в программы и предоставлять больше ценностей для наших участников, мы будем время от времени просить наших участников платить немного больше, чтобы мы могли реинвестировать в дальнейшее улучшение Netflix".

Касательно подорожании услуг стриминга Netflix в Украине, об этом пока не сообщалось. Сейчас цена подписки для украинских пользователей составляет 4,99 евро в месяц за план "Базовый", 7,49 евро за "Стандартный" и 9,99 евро за "Премиум".

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