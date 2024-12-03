Какие фильмы считают культовыми: увлекательный список
Некоторые киноленты действительно стали легендарными. Они завоевали сердца миллионов зрителей, а главное – их всегда приятно пересмотреть снова. Ключевым фактором в формировании лучших культовых фильмов является рейтинг IMDb.
Этот важный показатель кинематографического качества отражает вкус зрителей и является своеобразным показателем популярности и общего восприятия фильмов. OBOZ.UA составил подборку лучших культовых фильмов всех времен.
Властелин колец
- Год выхода: 2001
- Жанр: приключения, драма, экшн, фэнтези
- Рейтинг IMDb: 8.9
Экранизация романа Джона Толкина стала культовой. Фродо Беггинс, обычный гоббит из Шира, вместе с друзьями – Леголасом, Гимли, Арагорном, Гендальфом и другими хоббитами отправляются в дальнее путешествие, чтобы уничтожить особое кольцо, которое несет большую угрозу для всего Средиземья. Третья часть "Властелин колец: Возвращение короля" получила 11 премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и режиссуру.
Криминальное чтиво
- Год выхода: 1994
- Жанр: криминал, драма, триллер, комедия
- Рейтинг IMDb: 8.9
Фильм Квентина Тарантино состоит из переплетенных сюжетов, воспроизводящих жизнь разных персонажей в преступном мире Лос-Анджелеса. Лента высоко оценена критиками и зрителями. "Криминальное чтиво" получило множество престижных наград, включая Оскар за лучший сценарий.
Бойцовский клуб
- Год выхода: 1999
- Жанр: драма
- Рейтинг IMDb: 8.8
Дэвид Финчер сделал удачную экранизацию одноименного романа Чака Поланика. Фильм часто характеризуют как "черную комедию". Это история об обычном менеджере, страдающем от бессонницы и других мелких проблем. Вдруг он попадает в мир бойцовских клубов, где присоединяется к этому жестокому подполью.
Форрест Гамп
- Год выхода: 1994
- Жанр: мелодрама, драма, трагикомедия,
- Рейтинг IMDb: 8.8
Немногие знают, что "Форрест Гамп" основан на одноименном романе Уинстона Грума. Фильм получил шесть премий "Оскар". Форрест Гамп – мужчина с низким уровнем интеллекта, но с большим сердцем. Ему пришлось пережить ряд трагических и невероятных событий, включая войну во Вьетнаме, движение за права граждан. Фильм отличается глубокими философскими темами, касающимися важных событий и проблем современного общества.
Крестный отец
- Год выхода: 1972
- Жанр: драма, криминал
- Рейтинг IMDb: 9.2
Драма о мафии стала культовой в мире кинематографа. Фрэнсис Форд Коппола снял фильм на основе одноименного романа Марио Пьюзо "Крестный отец". В центре сюжета – мафиозная семья Корлеоне, управляющая преступным подпольем Нью-Йорка.
Бегство из Шоушенко
- Год выхода: 1994
- Жанр: драма, криминал
- Рейтинг IMDb: 9.3
Лента основана на новелле Стивена и рассказывает историю Энди Дюфрейна, незаслуженно осужденного за убийство жены и ее любовника. Энди должен отбыть пожизненное заключение в тюрьме Шоушенк. Главный герой проявляет невероятный характер и силу духа в стремлении выйти на свободу.
Список Шиндлера
- Год выхода: 1993
- Жанр: драма, исторический, биографический
- Рейтинг IMDb: 9.0
Военно-биографическая драма режиссера Стивена Спилберга основана на реальных событиях. Фильм рассказывает историю Оскара Шиндлера, немецкого предпринимателя, спасшего от гибели более тысячи евреев во время Холокоста. Шиндлер использовал евреев в качестве рабочей силы на своих фабриках. "Список Шиндлера" получил семь "Оскаров", три статуэтки "Золотой глобус" и две "Грэмми".
Темный рыцарь
- Год выхода: 2008.
- Жанр: драма, экшн, криминал, триллер.
- Рейтинг IMDb: 9.0.
Фильм режиссера Кристофера Нолана стал вторым из трилогии о Бэтмене. По сюжету Бэтмен, выполняя свою миссию по борьбе с преступностью в Готеме, сталкивается со своим врагом – Джокером, которого играет Гит Леджер. Фильм получил признание от критиков и зрителей за впечатляющие спецэффекты, интересный сюжет и невероятную актерскую игру.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда уехать в отпуск, чтобы потратить минимум денег.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.