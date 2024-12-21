Какие цитрусовые можно вырастить дома: простая инструкция

Выращивание цитрусовых деревьев в домашних условиях – интересное и увлекательное занятие. Из косточки можно вырастить многие виды цитрусовых: лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты. Каждый из них имеет свои особенности, но общий принцип схож.

Видео дня

Для выращивания, прежде всего, нужны зрелые косточки, выбирать их надо из сочных и спелых плодов. Для отвода лишней воды обязательно следует позаботиться о дренаже. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить дома цитрусовые.

Общие советы

Емкость должна быть достаточно глубокой, чтобы корни могли свободно развиваться. Нужно подобрать специальный субстрат для цитрусовых или смесь дерновой земли, перегноя и песка. Цитрусовым нужен яркий, рассеянный свет. Следует смотреть за влажностью. Потребуется регулярный полив и опрыскивание листьев. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – раз в 2-3 года. Цитрусовые растут медленно. Первые плоды могут появиться спустя 5-7 лет. Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и болезней.

Как вырастить лимон

Дренаж: керамзит или мелкие камешки.

Свет: яркий, рассеянный.

Оптимальная температура – 18-25 °C.

Влажность: регулярный полив и опрыскивание листьев.

Тщательно промойте косточки от мякоти и замочите в теплой воде в сутки. Наполните горшок дренажом и субстратом. Высадите косточки на глубину около 2 см. Накройте горшок пленкой или стеклом для создания парникового эффекта.

Регулярно поливайте почву, не допуская пересыхания или переувлажнения. Разместите емкость на светлом подоконнике, избегая прямых солнечных лучей.

Цветет домашний лимон обычно дважды в год: в марте-апреле и октябре. Плоды созревают в период с ноября по май.

Как вырастить апельсин

Процесс выращивания апельсина в домашних условиях мало чем отличается от лимона. Апельсину, в отличие от лимона, требуется больше света и тепла. Оптимальная температура должна быть на уровне 22-26°C.

Промойте косточки и оставьте на 24 часа в теплой воде. Затем наполните горшок дренажом и субстратом. Высаживать косточки нужно на глубину около 2 см.

Апельсиновое дерево медленно растет. Первые плоды могут появиться спустя 7-10 лет. Регулярно проветривайте помещение во избежание появления грибковых заболеваний. Зимой снабдите дополнительное освещение фитолампой.

Как вырастить мандарин

Косточки следует предварительно замочить в воде или гидрогеле, но в целом этапы проращивания мандариновых семян не отличаются от лимона и апельсина.

Первые паростки появится через 3-4 недели. Разместите горшок на светлом подоконнике, избегая прямых солнечных лучей. Поддерживайте стабильную температуру в помещении. Формируйте крону дерева, чтобы она была компактной и аккуратной. Для ускорения плодоношения можно привить веточку от плодоносящего дерева. Мандарин из косточки начинает плодоносить через 4-5 лет.

Как вырастить грейпфрут

Косточки грейпфрута можно не замачивать, их высаживают сразу после извлечения из спелого плода на глубину на 2-3 см. Емкость лучше накрыть половиной пластиковой бутылки или пленкой, чтобы быстрее появились всходы, Грейпфрут может перестать развиваться, если субстрат будет слишком сухой. Когда ростки достигнут 10 см, можно пересаживать грейпфрут в более объемный горшок.

Как вырастить помело

Семена нужно подвергнуть холодной стратификации – обсушить, поместить во влажный песок или ткань и держать в холодильнике около 2 месяцев. Это ускорит прорастание семян и положительно повлияет на развитие сеянцев.

Высаживать косточки следует на глубину до 3 см. Оптимальным будет создание парниковых условий – ростки нужно защищать от сквозняков и яркого солнца. Полива нужно немного – достаточно дважды в неделю опрыскивать теплой водой и немного увлажнять субстрат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные цветы очищают воздух.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.