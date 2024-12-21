Украинские фильмы о Рождестве и Новом годе: топ-7 лент для хорошего настроения

Украинское празднование Рождества в последние годы приобретает все большую популярность. Богатство рождественских традиций привлекает не только простых граждан, оно также интригует создателей кино.

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За историю отечественного кинематографа появилось столько праздничных фильмов, что из них можно собрать целый рождественский марафон. OBOZ.UA предлагает подборку украинских лент, которые развлекут вас в праздники.

Адская хоругвь, или Рождество казацкое

Рождественская сказка объединяет в себе элементы украинского фольклора и героику истории казаков. По сюжету Черт бьется об заклад со святым Петром, что сможет пленить в аду и удержать до Рождества храбрейшего из казаков по имени Семен. Хитрый замысел Нечистого состоит в том, что так он сможет уничтожить весь казацкий род. Однако смелый Семен оказывается достойным противником и пытается разрушить коварный план и не дать оставить родную землю без защиты храбрых воинов.

Креденс

Накануне Рождества главный герой фильма Орест все глубже погружается в свои проблемы – они преследуют его и дома, и на работе. Праздничный Львов играет теплыми огнями только снаружи, а во дворах и домах все совсем не так празднично. Найдет ли Орест тот рождественский свет, к которому мы все стремимся по праздникам. Режиссер Валентин Васянович не обещает однозначного ответа.

Вечера на хуторе возле Диканьки

Лента 1961 года является экранизацией повести Николая Гоголя. По сюжету кузнец Вакула на праздники решает завоевать сердце неприступной красавицы Оксаны. Но она согласна открыться ему только за особый подарок – красные башмачки самой императрицы. Помочь Вакуле берется не кто-нибудь, а хитрый Черт. Сможет ли главный герой сохранить душу и завоевать любовь Оксаны?

Приключения S Николая

Во время путешествия в зимние Карпаты брат и сестра Артем и Поля остаются в незнакомом доме без присмотра родителей. И они без труда справились бы с задачей дождаться папу и маму, если бы этим домом не интересовались местные бандиты. Их главарь по кличке Кабан представляется детям Святым Николаем. Но малышей так легко не обманешь, и они начинают противостояние со страшным гостем. Роль Кабана в фильме сыграл спортсмен Василий Вирастюк.

Мой дедушка Дед Мороз

В этой праздничной комедии авторы решили показать мечты детей, чьи родители сейчас защищают Украину. По сюжету 9-летний Максим узнает, что его дедушка является настоящим Дедом Морозом. Поэтому он отправляется в Киев, чтобы встретить его под главной елкой и попросить у него, чтобы находящийся на секретном задании папа вернулся на праздники домой. Конечно, в дороге мальчика ждут необычные приключения. А еще – новые друзья и настоящие чудеса.

Щедрик

Пронзительная драма повествует историю трех семей – украинской, польской и еврейской – живущих под одной крышей. .Однажды они оказываются под оккупацией на поле столкновения двух империй – нацистского Третьего Рейха и репрессивного СССР. Пока немцы убивают одних, советы уничтожают культуру и идентичность других. И только детская мечта украинской девочки Ярославы объединить всех с помощью песни "Щедрик" дарит надежду.

Памфир

Пронзительная драма рассказывает историю Леонида по прозвищу Памфир. Он с семьей живет в Карпатах недалеко от румынской границы.Когда-то он зарабатывал на жизнь контрабандой, но теперь преступный бизнес в прошлом - Леонид работает за границей, честно зарабатывая для своих близких. В канун праздника Маланки он возвращается домой, чтобы принять участие в традиционном праздничном действе. Но непреодолимые обстоятельства заставляют его вернуться в темное прошлое. И это приносит свои последствия.

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