Можно уже в январе: как посадить клубнику на рассаду зимой

Январь кажется месяцем бесконечно далеким от летнего тепла и сезона клубники. Однако опытные огородники знают, что именно в январе приходит время проращивать клубничную рассаду из семян.

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Как это сделать правильно, рассказывает OBOZ.UA. Да, придется немного повозиться, зато результат станет настоящим утешением даже для дачника с большим опытом.

Как выбрать семена

Лучше всего покупать для проращивания семян мелкоплодной и безусой клубники. Конечно, можно попытаться вырастить и крупноплодную ягоду, однако ее ростки более капризны и им понадобится более тщательный уход.

Покупайте семена у проверенных поставщиков. И обязательно убедитесь, что срок годности материала превышает 12 месяцев.

Что нужно для проращивания рассады клубники

Выращивать семена ягоды можно в универсальной почвосмеси для комнатных растений. Подойдет также специальная почва для сенполий. Что бы вы ни выбрали, землю лучше предварительно продезинфицировать – пропарить в микроволновке 5 минут на максимальной мощности или прокалить на высокой температуре в духовке. Перед тем, как использовать такую почву, ее нужно охладить.

Если вы хотите начать процесс проращивания в январе, обязательно позаботьтесь о дополнительном освещении, ведь продолжительность дня все еще недостаточна и из-за постоянной темноты рассада может вырасти слабой и вытянутой. Более благоприятен период проращивания в феврале-марте.

Как высадить семена клубники

Укладывать семена для проращивания лучше на снег. Насыпьте почву в сосуд, в котором вы будете выращивать растения, сверху на него положите 1 см свежего снега, а поверх равномерно разложите семена. Если снега на улице нет, подойдет наморозь из морозильной камеры. Накройте сосуд полиэтиленом или стеклом и поставьте его в холодильник примерно на неделю. Снег будет постепенно таять и во время этого процесса семена окажутся в земле на нужной для проращивания глубине. Ежедневно ненадолго снимайте тепличное покрытие, чтобы проветрить посевы.

Когда снег растает и зерна окажутся в земле, емкость для рассады нужно перенести в теплое и хорошо освещенное место. Дней через 7-10 должны появиться первые ростки. Однако всходы могут и задержаться – в отдельных случаях до месяца.

Поливать землю во время прощивания нужно очень аккуратно – с помощью пипетки, ложки или методом опрыскивания. Почва должна оставаться увлажненной, а не мокрой.

Пикирование рассады клубники

Когда у побегов разовьются 3-4 настоящих листочка, нужно будет рассадить молодые растения в отдельные емкости – провести пикировку. Во время ее проведения нельзя углублять сердце клубники – его оставляют непосредственно на уровне почвы.

Вынимают молодые растения вместе с комом земли, которая налипла на корни. Ее не отряхивают, чтобы не повредить корешки и перенести в новую емкость все нужные клубнике микроорганизмы – так она быстрее и легче приживется. Пикированные растения лучше накрыть пленкой или обустроить им тепличку иным образом. Несколько дней пересаженная клубника должна провести в тени, а затем ее нужно перенести на свет.

Высаживают клубнику в открытый грунт, только когда установится стабильное тепло без ночных заморозков. Обычно такая погода наступает не раньше второй половины апреля.

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