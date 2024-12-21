Туристы назвали 5 маршрутов, которые ошеломили их в 2024 году: список

Каждый год в список must visit попадают новые интересные места, которые стоит посетить. Выбирая куда поехать, путешественники руководствуются разными факторами: желанием отдохнуть на пляже, узнать новые культуры, заняться активным отдыхом или открыть тайны древнено мира.

Видео дня

Туристы назвали топ-5 направлений, которые ошеломили их в 2024 году. От природных чудес национального парка в Ирландии до безумного серфинга в португальском городке – здесь каждый найдет вариант себе по вкусу.

Эрисейра, Португалия

В 50 км к северу от Лиссабона на Атлантическом побережье находится прекрасный городок Ерисейра, известный пляжами и идеальными волнами. Эрисейра стала настоящей Меккой для серфингистов всего мира.

Прогуляйтесь по узким улочкам старого города, наслаждайтесь свежими морепродуктами в местных тавернах и полюбуйтесь красочными рыбацкими лодками. Помимо серфинга, пляжи предлагают множество других водных видов спорта, таких как кайтсерфинг, парусный спорт и дайвинг. Окрестности Ерисейры богаты живописными пейзажами. Вы можете отправиться в пеший поход по прибрежным тропам, посетить природные заповедники или просто насладиться свежим воздухом и красотой природы. Следует обязательно попробовать урисо, уникальную местную выпечку.

Маршрут London Loop

London Loop – это пешеходный маршрут, проходящий через различные районы Лондона, позволяя насладиться красотой города с другой перспективы. Это своеобразный "зеленый пояс" столицы, проходящий через парки, леса, поля и исторические места. Маршрут разбит на несколько секций, которые обозначены специальными знаками, что облегчает навигацию.

240-километровый маршрут London Loop состоит из 24 участков (все с картами и инструкциями), сочетающих великолепные исторические здания и красивые открытые просторы. Самым популярным местом является набережная, окруженная красочной флорой и фауной, рядом с оградой Хитроу. Сочетание беззаботного природного мира и ревущих самолетов в нескольких метрах над головой – это совершенно удивительный опыт.

Дамме возле Брюгге

Брюгге может предложить многое, но эксперты советуют начать путешествие по Бельгии из живописного села Дамме. Чтобы добраться до Дамме следует проехать 5 км вдоль канала от Брюгге, или в летние месяцы садитесь на лодку от Брюгге до Дамма под названием Lamme Goedzak.

Дамме может похвастаться удивительной готической архитектурой, в частности, ратушей и церковью. Если вы ищете покоя и тишины после суеты большого города, Дамме – идеальное место для вас. Дамме славится своими каналами. Вы можете совершить прогулку на лодке или просто наслаждаться видами с берега. Окрестности Дамме богаты живописными видами. Отправляйтесь на велосипедную прогулку по сельской местности, посетите местные фермы или просто отдохните на берегу реки.

Айт-Бен-Хадду

Этот памятник ЮНЕСКО часто называют "пустыней Голливуда", которую можно увидеть в "Гладиаторе" и "Игре престолов". Айт-Бен-Хадду – это настоящее чудо марокканской архитектуры и один из самых известных ксаров (укрепленных городов) в мире. Расположенный в предгорьях Атласа, он уже более века привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и красотой.

Ксар был важным пунктом на караванных путях, соединявших Сахару с Атлантическим океаном. Его глиняные стенки и башни служили защитой от врагов. Дома в Айт-Бен-Хадду построены из глины, что придает им естественный красно-коричневый цвет. Они тесно прижаты друг к другу, образуя лабиринт узких улиц и проходов. Ближайшим крупным городом в Айт-Бен-Хадду является Варзазат. Отсюда можно добраться до ксара на такси или организованной экскурсией.

Коннемара

Коннемара поражает своей природой, живописными ландшафтами и богатой историей. Этот регион является настоящим раем для любителей природы, активного отдыха и ищущих аутентичной Ирландии.

Коннемара славится своими бескрайними болотами, горами, озерами и песчаными пляжами. Значительная часть территории входит в состав Национального парка Коннемара, предлагающего множество пешеходных маршрутов. Регион известен своей замечательной рыбалкой, особенно на лосося и форель. Коннемара имеет богатую историю, которая достигает тысячелетий. Здесь можно увидеть руины древних фортов, монастырей и других достопримечательностей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда уехать в отпуск, чтобы насладиться дикой природой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.