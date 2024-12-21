Какой праздник 21 декабря: интересные факты об этом дне

21 декабря православные верующие чтят память мученицы Юлиании и святителя Петра, митрополита Киевского. Именины празднуют Леонтии, Михаилы, Никиты, Петры, Сергеи, Ульяны и Юлианы. Также на сегодня приходится день зимнего солнцестояния.

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В мире отмечают День "Не застели кровать", Международный день памяти далеков, День "Посмотри на светлую сторону", День фонарика, День рождения кроссворда, а в Украине – День государственной службы занятости. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 декабря

21 декабря по новоюлианскому календарю – день памяти святой мученицы Юлиании. Родилась Юлиания в семье язычников в Никодимии. В девять лет девочка тайно от всех приняла крещение, после чего ее силой обручили. Юлиания отказалась выходить замуж, потому что хотела посвятить жизнь Богу. За это отец ее жестоко избил, а затем отдал на суд. Во время пыток раны Юлиании волшебным образом исцелялись. По легенде, все, кто видел это чудо, сразу начинали верить во Христа. За это она была казнена как мученица в 304 году.

Святитель Петр, митрополит Киевский, был выдающимся религиозным деятелем, сыгравшим значительную роль в развитии православной церкви. О ранних годах жизни святителя Петра известно немногое. Он родился около 1260 на Волыни. В 1308 году Петр был избран митрополитом. Петр строил храмы и монастыри, а также был известен как мудрый миротворец, помогавший урегулировать конфликты между князьями.

21 декабря профессиональный праздник отмечают работники службы занятости. Государственная служба занятости обеспечивает комплексное решение вопросов, связанных с регулированием занятости населения, профессиональной ориентацией, трудоустройством, социальной поддержкой временно не работающих граждан. Основным законодательным актом, регулирующим деятельность Государственной службы занятости, является Закон Украины "О занятости населения".

Создателем первого кроссворда был журналист Артур Уинн. Он вложил буквы в ячейки, ячейки разместил в полоски и назвал новую головоломку "cross-word puzzle". Автор направил свой кроссворд из 32 слов в газету "Нью-Йорк Уорлд", где он был напечатан 21 декабря 1913 года.

21 декабря отмечают Международный день памяти далеков, представителей внеземной расы роботов-киборгов из известного телесериала BBC "Доктор Кто".

Также в странах мира 21 декабря отмечают:

Национальный день французских жареных креветок в США;

День вооруженных сил на Филиппинах;

День рождественских духов в Венесуэле;

Йоль в Исландии – средневековый праздник зимнего солнцестояния у древних германских народов.

Исторические события 21 декабря

1846 – Шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции, провел ампутацию бедра под эфирным наркозом.

1898 – Пьер и Мария Кюри открыли радий.

1913 – в нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, составленный Артуром Винном.

1937 – в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов".

1984 – СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.

1988 – опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 "Мрия" совершил первый полет.

1990 – У станции метро "Левобережная" состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

1991 – подписано Алма-Атинская декларация о создании СНГ.

2007 – В Шенгенскую зону вошли еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

2012 – впервые в истории YouTube и интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард – этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY Gangnam Style (2012).

2012 – дата "конца света", якобы предусмотренного календарем майя.

Кто родился 21 декабря

1401 – Мазаччо, выдающийся итальянский живописец, представитель раннего Возрождения.

1639 – Жан Расин, французский драматург.

1773 – Роберт Браун, шотландский ботаник, открывший "броуновское движение".

1861 – Евгений Чикаленко, украинский общественный деятель, агроном, землевладелец, издатель, публицист, меценат украинской культуры.

1917 – Генрих Белль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972).

1934 – Игорь Павлов, украинский авиастроитель, заместитель генерального конструктора АНТК им. О. К. Антоново.

1963 – Степан Чобану, офицер Вооруженных Сил Украины, летчик-истребитель, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

1967 – Михеил Саакашвили, 3-й президент Грузии.

В этот день умерли:

1375 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель, автор "Декамерона".

1824 – Джеймс Паркинсон, английский врач, описал "дрожащий паралич", который сейчас называют болезнью Паркинсона.

1940 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1945 – Джордж Смит Паттон, американский генерал, командующий Третьей армией США во время Второй мировой войны.

1958 – Лион Фейхтвангер, немецкий писатель.

1988 – Николас Тинберген, нидерладский этолог и орнитолог, лауреат Нобелевской премии.

1989 – Сэмюэл Бекет, ирландский писатель, Нобелевский лауреат.

1992 – Мильштейн Натан Миронович, украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь всех важнейших православных праздников на 2025 год.

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