Каких цветов помады следует избегать женщинам после 40: 'прибавляют' лет

Идеальный оттенок губной помады определяется гармоничным сочетанием кольтора и света, но если определенный цвет повышает вашу уверенность, не медлите, используйте его.

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Первым шагом к поиску идеального оттенка является учет естественных оттенков вашей кожи, теплых, холодных или нейтральных. Например, светлые оттенки губной помады не улучшают и не придают тепла вашему лицу, они могут придать вам "болезненный и недомогающий" вид, пишет OBOZ.UA.

Женщины старше 40 лет, стремящиеся придать своему виду "сияние или молодость", должны избегать этих цветов, поскольку они в таком возрасте есть табу, по мнению экспертов. Холодные полутона хорошо дополняют сливовые, светло-ягодные и розовые тона.

Помада – это не единственное, на что стоит обратить внимание тем, кто стремится выглядеть более молодым с помощью макияжа. С возрастом губы становятся тоньше, выработка коллагена уменьшается, а мышцы вокруг рта немного теряют силу.

Но есть несколько способов придать губам лучший вид. Чтобы ваши губы выглядели более полными при нанесении помады, праймер поможет остановить растекание продукта над линией губ.

Нанесение корректора вокруг наружного края губ также может помочь им выглядеть менее худыми – не забудьте его растушевать.

Сочетание двух разных оттенков помады — чуть более темного на наружных краях и более светлого в центре — это быстрый способ добавить глубины и объема состарившимся губам. Добавление немного хайлайтера или блеска в центр создает более полный вид.

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