Какой праздник 18 февраля: все об этом дне

18 февраля православные верующие чтят память святителя Льва, папы Римского. Именины сегодня празднуют Феодосии, Агафьи, Василисы, Макары, Львы, Евгении, Антоны и Антонины.

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В мире отмечается Всемирный день дегустации вина, День Плутона, День батарейки и Международный день синдрома Аспергера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 18 февраля

По новому календарю 18 февраля верующие чтят память святителя Льва, папы Римского, также известного как Лев Великий. Он был избран папой во время пребывания в Галлии, где выполнял функции легата. Говорят, именно Лев Великий спас Рим от гуннов во главе с Аттилой в 452 году. Папа римский оставил после себя значительное наследие – более 100 проповедей и 140 писем. Лев I отстаивал ортодоксальное учение о Христе, в частности, боролся против ереси монофизитства, утверждавшей, что Христос имеет только одну природу – божественную.

Всемирный день дегустации вина, который отмечается ежегодно 18 февраля, – отличный повод для любителей напитка насладиться его разнообразными вкусами и ароматами. Это не только праздник для гурманов, но и возможность узнать больше о культуре виноделия, истории вина и его значении в разных странах.

Также 18 февраля отмечают День Плутона. В этот день в 1930 году американский астроном Клайд Томбо открыл неизвестное ранее небесное тело. Ученый искал девятую планету, существование которой было предсказано на основе особенностей движения Урана и Нептуна. Открытие Плутона расширило представление человечества о Солнечной системе.

18 февраля 1745 родился Алессандро Вольта – итальянский физик, химик и изобретатель первой электрической батареи. В честь этого события ныне презднуют Всемирный день батареи.

Международный день синдрома Аспергера отмечается ежегодно 18 февраля. Целью этого дня является повышение осведомленности общества о синдроме Аспергера, одного из форм аутизма. Синдром Аспергера – это расстройство развития, влияющее на социальное взаимодействие и коммуникацию человека. Люди с синдромом Аспергера могут испытывать трудности в общении с другими людьми, понимании социальных сигналов и выражении эмоций. Они могут также иметь ограниченные интересы и повторяющиеся модели поведения.

Исторические события 18 февраля

1386 – брак Великого князя литовского Владислава Ягайло с 12-летней Ядвигой, дочерью Людовика I Великого (Венгерского), завершил оформление польско-литовской унии.

1885 – впервые опубликованы "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.

1930 – американский ученый Клайд Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы – Плутон. Сообщение об этом было сделано 13 марта.

1943 – в своей самой известной речи Йозеф Геббельс призвал немецкий народ к "тотальной войне".

1954 – в Лос-Анджелесе Рональд Габбард основал Церковь сайентологии.

1978 – песня "Hotel California" группы "Eagles" получила "Грэмми" как "Запись года".

1978 – на Гавайях проведены первые соревнования Ironman (триатлон).

1979 – впервые за многие столетия в Сахаре выпал снег.

2014 – в Украине началось противостояние на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек.

Кто родился 18 февраля

1516 – Мария I Тюдор, английская королева, получившая прозвище Кровавая Мэри.

1745 – Алессандро Вольта, итальянский физик и физиолог, в честь которого названа единица электрического напряжения.

1848 – Тиффани Луис Комфорт, американский художник и дизайнер, выразитель модерна (сецессии) в декоративно-прикладном искусстве. Сын Чарльза Льюиса Тиффани, основателя известной в мире ювелирной фирмы "Тиффани и Ко".

1855 – Левко Симиренко, украинский помолог и плодовод.

1856 – София Русова, украинская писательница и общественный деятель, выдающийся украинский педагог.

1898 – Энцо Феррари, итальянский автомобилестроитель, создатель автомобилей "Феррари".

1931 – Тони Моррисон, американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1933 – Йоко Оно, журналистка, художница и музыкант, больше известная своим браком с Джоном Ленноном.

1934 – Пако Рабанн, испанский кутюрье.

1952 – Джеймс Мейс, историк, политолог, исследователь голодомора в Украине.

1954 – Джон Траволта, американский актер.

1989 – Тарас Матвеев, Герой Украины, журналист, общественный деятель, погибший в российско-украинской войне.

В этот день умерли:

1139 – Ярополк Владимирович, Великий князь киевский, князь переяславский, сын князя Владимира Мономаха и его первой жены Гиты, дочери английского короля Гарольда II Годвинсона.

1546 – Мартин Лютер, католический священник, инициатор движения в Церкви, позже названного Реформацией.

1564 – Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и инженер.

1851 – Карл Якоби, немецкий математик.

1967 – Роберт Оппенгеймер, американский физик-теоретик.

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