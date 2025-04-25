Какой праздник 25 апреля: церковный календарь

Сегодня, 25 апреля, у верующих – Светлая пятница. Это особый христианский праздник, который отмечают в пятницу Светлой недели, которая наступает сразу после Пасхи.

Видео дня

В этот день также чествуют икону Божией Матери "Живоносный Источник", поэтому в храмах освящают воду и проводят крестные ходы к водоемам. Существует традиция использовать освященную воду для полива садов и огородов, чтобы получить хороший урожай. В народе Светлую пятницу также называли Прощенным днем — зятьев приглашали в гости к теще. В этот день советуют избегать ссор, оскорблений и визитов на кладбище, поскольку неделя посвящена радости и свету.

Церковь также чествует Святого Марка, апостола от 70, одного из четырех евангелистов, который был автором Евангелия от Марка.

Международные праздники 25 апреля

Международный день финансовой независимости

Международный день амигуруми (International Amigurumi Day)

День осведомленности о родительском отчуждении

Всемирный день женского здоровья

Всемирный день родственных городов

Международный день делегата

День парикмахера

Всемирный день пингвинов

Международный День ДНК

Всемирный день борьбы с малярией

Исторические события 25 апреля

4241 год до н. — в Древнем Египте начали использовать календарь с годом в 365 дней.

1507 - немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.

1547 год – большой пожар в Москве уничтожил части города. Огонь охватил Кремль и взорвал пороховые склады в нескольких башнях Кремля. Пожар начался 24 июня, через несколько месяцев после того, как Иван IV (Иван Грозный) был официально коронован как первый царь всей России.

1792 - во Франции на Гревской площади в Париже впервые построили и использовали для публичной казни гильотина (лузетта).

1826 год - в Большой запатентованный первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1831 - встречное сражение авангардов польской и русской армий у Куфлева.

1901 год – в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1918 - войска Крымской группы Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР П.Болбочана освободили от красных Бахчисарай в Крыму.

1920 - с наступления на Киев объединенных польско-украинских войск началась польско-советская война.

1941 год – Гитлер приказал начать операцию "Меркурий" (захват Крита).

1945 год - войска союзников освободили узников концлагерей Маутхаузен и Равенсбрюк

1956 год - в СССР отменен закон, наказываемый тюрьмой за прогулы, введенный в 1940 году.

1970 год – в СССР осуществлен запуск восьми искусственных спутников Земли серии "Космос" с использованием одной ракеты-носителя.

1993 год - по результатам всенародного референдума в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за - 58,7%), но отвергла его предложение о роспуске Верховного Совета РФ.

1994 год — указом Президента Украины был создан Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

1997 год — из-за ошибки программистов во Флориде, мировая сеть Интернет потерпела наибольший сбой в истории.

1997 год - Россия отказалась подписать конвенцию о запрете химического оружия.

2000 год - Комиссия ООН по правам человека осудила политику России в Чечне.

Именинники 25 апреля

Василий, Марк, Сергей, Ника.

OBOZ.UA ранее писал о традициях Светлой недели и объяснял, чего нельзя делать после Пасхи в течение недели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.