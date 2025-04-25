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Какой праздник 25 апреля: церковный календарь

Елена Былим
NewsLife
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Какой праздник 25 апреля: церковный календарь

Сегодня, 25 апреля, у верующих – Светлая пятница. Это особый христианский праздник, который отмечают в пятницу Светлой недели, которая наступает сразу после Пасхи.

Видео дня

В этот день также чествуют икону Божией Матери "Живоносный Источник", поэтому в храмах освящают воду и проводят крестные ходы к водоемам. Существует традиция использовать освященную воду для полива садов и огородов, чтобы получить хороший урожай. В народе Светлую пятницу также называли Прощенным днем — зятьев приглашали в гости к теще. В этот день советуют избегать ссор, оскорблений и визитов на кладбище, поскольку неделя посвящена радости и свету.

Церковь также чествует Святого Марка, апостола от 70, одного из четырех евангелистов, который был автором Евангелия от Марка.

Какой праздник 25 апреля: церковный календарь

Международные праздники 25 апреля

  • Международный день финансовой независимости
  • Международный день амигуруми (International Amigurumi Day)
  • День осведомленности о родительском отчуждении
  • Всемирный день женского здоровья
  • Всемирный день родственных городов
  • Международный день делегата
  • День парикмахера
  • Всемирный день пингвинов
  • Международный День ДНК
  • Всемирный день борьбы с малярией

Исторические события 25 апреля

  • 4241 год до н. — в Древнем Египте начали использовать календарь с годом в 365 дней.
  • 1507 - немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.
  • 1547 год – большой пожар в Москве уничтожил части города. Огонь охватил Кремль и взорвал пороховые склады в нескольких башнях Кремля. Пожар начался 24 июня, через несколько месяцев после того, как Иван IV (Иван Грозный) был официально коронован как первый царь всей России.
  • 1792 - во Франции на Гревской площади в Париже впервые построили и использовали для публичной казни гильотина (лузетта).
  • 1826 год - в Большой запатентованный первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
  • 1831 - встречное сражение авангардов польской и русской армий у Куфлева.
  • 1901 год – в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.
  • 1918 - войска Крымской группы Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР П.Болбочана освободили от красных Бахчисарай в Крыму.
  • 1920 - с наступления на Киев объединенных польско-украинских войск началась польско-советская война.
  • 1941 год – Гитлер приказал начать операцию "Меркурий" (захват Крита).
  • 1945 год - войска союзников освободили узников концлагерей Маутхаузен и Равенсбрюк
  • 1956 год - в СССР отменен закон, наказываемый тюрьмой за прогулы, введенный в 1940 году.
  • 1970 год – в СССР осуществлен запуск восьми искусственных спутников Земли серии "Космос" с использованием одной ракеты-носителя.
  • 1993 год - по результатам всенародного референдума в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за - 58,7%), но отвергла его предложение о роспуске Верховного Совета РФ.
  • 1994 год — указом Президента Украины был создан Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
  • 1997 год — из-за ошибки программистов во Флориде, мировая сеть Интернет потерпела наибольший сбой в истории.
  • 1997 год - Россия отказалась подписать конвенцию о запрете химического оружия.
  • 2000 год - Комиссия ООН по правам человека осудила политику России в Чечне.

Именинники 25 апреля

Василий, Марк, Сергей, Ника.

OBOZ.UA ранее писал о традициях Светлой недели и объяснял, чего нельзя делать после Пасхи в течение недели.

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