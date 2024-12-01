Какой праздник отмечают 1 декабря: все о первом дне зимы

1 декабря православные верующие чтят память пророка Наума та праведного Филарета Милостивого. Именины празднуют Антоны, Дмитрия, Наумы и Порфирии.

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В мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День "Одень платье", День рождественской книги, а в Украине – День работников прокуратуры и . OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 декабря

1 декабря по новоюлианскому календарю – день памяти святого Наума. Наум был пророком Ветхого Завета, жившим в 7 веке до нашей эры в Галилее. В своей книге он предсказал разрушение Ниневии, столицы ассирийского царства. Наума в православии также считается покровителем наук и грамоты.

Филарет Милостивый – православный святой, живший в 8 веке в Византии. Филарет отличался добротой, смирением и милосердием к бедным и страдающим. По преданию, Филарет был дедом Марии, ставшей царицей Византии. Получив от дочери богатство, он все раздал на подаяние. Умер Филарет мирной смертью в Константинопольском монастыре, где его похоронили с почестями и уважением.

В 1987 году Джеймс В. Бунн и Томас Неттер, работавшие в Глобальной программе по борьбе со СПИДом, предложили идею организации Всемирного дня борьбы с этой болезнью. Символ борьбы со СПИДом – красная лента, как олицетворение понимания и солидарности.

1 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники органов прокуратуры. Согласно положениям Конституции Украины функции прокуратуры соответствуют, прежде всего, позиции формирования правового государства. Учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также в деле формирования Украины как правового государства, указом президента от 2000 года установлен профессиональный праздник.

Также в странах мира 1 декабря отмечают:

День объединения Румынии;

День Розы Паркс в Огайо и Орегоне;

День восстановления Независимости Португалии;

День кино в Японии;

День самоуправления в Исландии;

Национальный день жареных пирогов и День "Ешьте красные яблоки" в США.

Исторические события 1 декабря

1408 – татарский хан Эдигей осадил Москву.

1783 – первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом совершил в Париже физик Жак Александр Сезар Шарль.

1822 – в Вене состоялся музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа.

1835 – вышла первая книга сказок датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена.

1863 – принято решение запретить футболистам бегать по полю с мячом в руках.

1887 – писатель Артура Конан-Дойля издал повесть "Этюд в багровых тонах", впервые появляется Шерлок Холмс.

1891 – американец Джеймс Нейсмит придумал баскетбол.

1913 – на заводах Форда (США) ввели непрерывную сборочную линию (конвейер), с которой через каждые 2 часа 38 минут стал сходить автомобиль.

1939 – Советско-финская война: Советский Союз объявил о создании на его территории марионеточного "правительства" несуществующей "Финской демократической республики" во главе с коммунистом О. В. Куусиненом.

1955 – начало движения против расовой сегрегации в США.

1959 – 12 стран (Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР и США) подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.

1990 – Под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, прокладывавшие первый в истории подземный тоннель через пролив.

1991 - более 90% из 32 миллионов граждан Украины, которые 1 декабря 1991 приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказалось за независимость своей страны.

2012 – обнародована Украинская хартия свободного человека.

2013 – в ответ на попытку силового разгона Евромайдана миллионная демонстрация в Киеве, стычки возле Администрации Президента Украины и начало Революции достоинства.

Кто родился 1 декабря

1595 – (по одной из гипотез) Богдан Хмельницкий, гетман Украины.

1743 – Мартин Клапрот, немецкий химик, первооткрыватель химических элементов урана и циркония.

1761 – Мари Тюссо, француженка, создавшая знаменитый Музей восковых фигур в Лондоне.

1859 – Сичинский Ефим, украинский историк, педагог, общественный деятель.

1864 – Карстен Борхгревинк, норвежский мореплаватель, в 1895 году первым в истории высадился на берег Антарктиды.

1918 – Платон Майборода, украинский композитор, автор песен.

1935 – Вуди Аллен (Аллан Стюарт Кенигсберг), американский актер, кинорежиссер и сценарист.

В этот день умерли:

1866 – Джордж Эверест, британский геодезист. Выполнил топографическую съемку территории Индии и первым определил высоту самой большой вершины мира Джомолунгмы, которую назвали Эверестом в его честь.

1900 – Сергей Коржинский, ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии.

1947 – Годфри Гарди, английский математик.

1964 – Джон Голдейн, британский биолог, член Лондонского королевского общества.

1986 – Юрий Тимошенко (Тарапунька), артист украинской эстрады.

2014 – Евгений Сверстюк, украинский, писатель, философ.

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