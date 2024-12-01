С первым днем зимы: хорошие поздравления и картинки
Зима ассоциируется с рождественско-новогодними праздниками и всегда приносит веру в чудо. Сезон елок, гирлянд, рождественских пряников, имбирного печенья, семейных посиделок и подарков можно считать открытым. В этом году многие могут решить, что всем праздничным атрибутам сейчас не время. Однако война научила ценить каждый миг и при каждом случае встречаться родными и близкими.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с 1 декабря. Искренние слова и милые открытки точно заставят улыбнуться и подарят хорошее настроение.
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Поздравляю с первым днем зимы! Пусть сегодня обязательно произойдет чудо, ведь зима — это всегда новая страница в книге жизни. Желаю счастливых надежд и мечтаний, теплых улыбок и крепких объятий. Желаю морозных прогулок и уютных вечеров. Пусть в воздухе уже пахнет мандаринами, елкой и предстоящими праздниками, в доме будет тепло и уютно, а на душе – спокойно. Желаю, чтобы рядом были нужны люди, которые поддержат и помогут.
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Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п’янку.
І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!
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Поздравляю с первым днем зимы! Хочу пожелать тебе много ярких и светлых эмоций, сказочного настроения, побольше поводов для восторга и счастья. Пусть этой зимой у тебя случится настоящее чудо!
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Первый день зимы – это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на оконных стеклах, а земля устилается белоснежным ковром! Пусть эта зима будет сказочно прекрасной и дарит много замечательных событий!
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Поздравляю с первым днем зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима была для тебя удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, прекрасной и волшебной. Желаю, чтобы любовь грела сердце, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.
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Поздравляю с первым днем зимы! Пусть останутся в прошлом все печали, желаю, чтобы эта зима засыпала первым снегом все неприятности, закружила вьюгами и понесла подальше все неприятности и беды. Пусть все начнется с чистого листа, с чистого белого снега. Пусть зима принесет изменения к лучшему, великолепные встречи, ожидания новогодних чудес. Впереди – только хорошее, в этом нет сомнений! С новой, прекрасной, полной счастья и радости, зимой.
***
Сьогодні – перший зимній день.
Та настрій зовсім не святковий...
Не хочем ми гулянь й пісень,
І не про Новий рік розмови.
Ми хочем миру в Україні!
Тепло сердець хай нас зігріє,
Панує злагода в родинах,
І віра в серці хай жевріє!
***
Поздравляю с первым днем зимы! Настало время прекрасных теплых вечеров и разговоров за чашкой чая, ожидания Рождества и новогодней ночи. Все наполняется праздничной магией. Пусть эта зима принесет много чудес, исполнит все желания.
***
Падав сніг,
Падав сніг –
Для усіх, усіх, усіх,
І дорослих і малих,
І вселих і сумних.
Всім, хто гордо носа ніс,
Він тихцем сідав на ніс.
А роззяв, як на сміх,
Залетів до рота сніг.
Вереді за комір вліз
І довів його до сліз.
А веселі грали в сніжки –
Сніг сідав їм на усмішки
І сміявся з усіма:
Ой, зима, зима, зима!
Автор: Сенатович Оксана
***
Пусть декабрь станет началом нового, удачливого этапа в жизни. Пусть снегом укроет все проблемы, пусть растают они как снежинки на ладони, не оставив следа. Радости тебе, мира и счастья, невероятных эмоций!
***
Поздравляю с первым днем зимы. Помни, что самое главное – не забывать мечтать и загадывать желания. Они сбываются, нужно только верить. И пусть сбудется заветное желание всех украинцев – мир на нашей земле.
***
Ой, летять, летять сніжинки
На будинки, на ялинки,
На дороги, на поля —
Біла-біла вся земля!
Сніг лапатий, сніговій...
Скоро свято – Рік Новий!
***
Подивіться – грудень йде,
Новий Рік до нас веде.
Покружляли дві сніжинки,
Тихо сіли на ялинку,
А ялинка чепуриться,
Прикраша свою спідницю –
Кольоровими кульками,
Різнобарвними сніжками,
Бо збирається, малята,
Завітать до нас на свято.
Автор: Коваленко Олена
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Настало время ожидания новогодних чудес. Теперь можно подвести итоги и задуматься о новых планах. И пусть эти планы обязательно сбудутся, а зимой вы хорошо отдохнете и наберетесь энергии для воплощения задуманного. Пусть вас согревает тепло и уют в холодные зимние вечера!
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Поздравляю с первым днем зимы, первым днем волшебного и загадочного периода. Пусть эти три месяца будут теплыми, спокойными и счастливыми. Загадывайте желания, мечтайте, наслаждайтесь веселыми новогодними праздниками и выходными!
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Поздравляю с первым днем зимы! Сезон пушистых пледов, горячего какао, а еще – утреннего тумана и заснеженных троп, а также запаха хвои и мандаринок, подарков под елкой и зимних салатов объявляется открытым! Не забудь про любимый пуховик и теплую шапку, прогулки по любимым местам в снежную погоду, санки, лыжи и коньки… Пусть много радостных и светлых событий ждет тебя этой замечательной зимой!
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