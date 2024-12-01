С первым днем зимы: хорошие поздравления и картинки

Зима ассоциируется с рождественско-новогодними праздниками и всегда приносит веру в чудо. Сезон елок, гирлянд, рождественских пряников, имбирного печенья, семейных посиделок и подарков можно считать открытым. В этом году многие могут решить, что всем праздничным атрибутам сейчас не время. Однако война научила ценить каждый миг и при каждом случае встречаться родными и близкими.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с 1 декабря. Искренние слова и милые открытки точно заставят улыбнуться и подарят хорошее настроение.

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Поздравляю с первым днем ​​зимы! Пусть сегодня обязательно произойдет чудо, ведь зима — это всегда новая страница в книге жизни. Желаю счастливых надежд и мечтаний, теплых улыбок и крепких объятий. Желаю морозных прогулок и уютных вечеров. Пусть в воздухе уже пахнет мандаринами, елкой и предстоящими праздниками, в доме будет тепло и уютно, а на душе – спокойно. Желаю, чтобы рядом были нужны люди, которые поддержат и помогут.

***

Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п’янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы! Хочу пожелать тебе много ярких и светлых эмоций, сказочного настроения, побольше поводов для восторга и счастья. Пусть этой зимой у тебя случится настоящее чудо!

***

Первый день зимы – это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на оконных стеклах, а земля устилается белоснежным ковром! Пусть эта зима будет сказочно прекрасной и дарит много замечательных событий!

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы и хочу пожелать, чтобы эта зима была для тебя удивительной, нежной, романтичной, насыщенной, прекрасной и волшебной. Желаю, чтобы любовь грела сердце, а мороз рисовал на твоих щеках румянец счастья.

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы! Пусть останутся в прошлом все печали, желаю, чтобы эта зима засыпала первым снегом все неприятности, закружила вьюгами и понесла подальше все неприятности и беды. Пусть все начнется с чистого листа, с чистого белого снега. Пусть зима принесет изменения к лучшему, великолепные встречи, ожидания новогодних чудес. Впереди – только хорошее, в этом нет сомнений! С новой, прекрасной, полной счастья и радости, зимой.

***

Сьогодні – перший зимній день.

Та настрій зовсім не святковий...

Не хочем ми гулянь й пісень,

І не про Новий рік розмови.

Ми хочем миру в Україні!

Тепло сердець хай нас зігріє,

Панує злагода в родинах,

І віра в серці хай жевріє!

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы! Настало время прекрасных теплых вечеров и разговоров за чашкой чая, ожидания Рождества и новогодней ночи. Все наполняется праздничной магией. Пусть эта зима принесет много чудес, исполнит все желания.

***

Падав сніг,

Падав сніг –

Для усіх, усіх, усіх,

І дорослих і малих,

І вселих і сумних.

Всім, хто гордо носа ніс,

Він тихцем сідав на ніс.

А роззяв, як на сміх,

Залетів до рота сніг.

Вереді за комір вліз

І довів його до сліз.

А веселі грали в сніжки –

Сніг сідав їм на усмішки

І сміявся з усіма:

Ой, зима, зима, зима!

Автор: Сенатович Оксана

***

Пусть декабрь станет началом нового, удачливого этапа в жизни. Пусть снегом укроет все проблемы, пусть растают они как снежинки на ладони, не оставив следа. Радости тебе, мира и счастья, невероятных эмоций!

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы. Помни, что самое главное – не забывать мечтать и загадывать желания. Они сбываются, нужно только верить. И пусть сбудется заветное желание всех украинцев – мир на нашей земле.

***

Ой, летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля —

Біла-біла вся земля!

Сніг лапатий, сніговій...

Скоро свято – Рік Новий!

***

Подивіться – грудень йде,

Новий Рік до нас веде.

Покружляли дві сніжинки,

Тихо сіли на ялинку,

А ялинка чепуриться,

Прикраша свою спідницю –

Кольоровими кульками,

Різнобарвними сніжками,

Бо збирається, малята,

Завітать до нас на свято.

Автор: Коваленко Олена

***

Настало время ожидания новогодних чудес. Теперь можно подвести итоги и задуматься о новых планах. И пусть эти планы обязательно сбудутся, а зимой вы хорошо отдохнете и наберетесь энергии для воплощения задуманного. Пусть вас согревает тепло и уют в холодные зимние вечера!

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы, первым днем ​​волшебного и загадочного периода. Пусть эти три месяца будут теплыми, спокойными и счастливыми. Загадывайте желания, мечтайте, наслаждайтесь веселыми новогодними праздниками и выходными!

***

Поздравляю с первым днем ​​зимы! Сезон пушистых пледов, горячего какао, а еще – утреннего тумана и заснеженных троп, а также запаха хвои и мандаринок, подарков под елкой и зимних салатов объявляется открытым! Не забудь про любимый пуховик и теплую шапку, прогулки по любимым местам в снежную погоду, санки, лыжи и коньки… Пусть много радостных и светлых событий ждет тебя этой замечательной зимой!

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