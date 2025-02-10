Какой праздник отмечают 10 февраля: события этого дня
10 февраля православные верующие чтят память преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского. Именины сегодня празднуют Антоны и Антонины, Василии, Семены, Григории, Аркадии, Иваны, Карпы, Германы, Анны, Валентины и Галины.
В мире отмечают День плюшевого мишки и Всемирный день бобовых, Овсяный понедельник и Valentismas (смесь Дня Валентина и Рождества). OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 10 февраля
В православной церкви 10 февраля по новому стилю чтят память преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского. Святой известен своим смирением, любовью к ближним и чудесами, которые он совершал при жизни и после смерти. Прохор пришел в Киево-Печерский монастырь, где принял постриг. Жил святой в строгой аскезе, питаясь только лебедой, за что получил прозвище "Лободник". Преподобного Прохора почитают как великого святого, чудотворца и покровителя. Его мощи находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.
День плюшевого мишки отмечают 10 февраля. История игрушки достаточно интересна. В 1902 году президент США Теодор Рузвельт на охоте отказался стрелять в медвежонка, загнанного охотниками. Этот случай получил широкую огласку, и владельцы магазина игрушек Моррис и Роуз Мичтом, вдохновившись этой историей, создали первого плюшевого мишку, назвав его в честь президента – Тедди. С тех пор плюшевый мишка стал одной из самых популярных игрушек в мире.
Каждый год 10 февраля отмечается Всемирный день бобовых (World Pulses Day ). Этот день, установленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) призван подчеркнуть важную роль бобовых культур в обеспечении продовольственной безопасности, здорового питания и устойчивого развития сельского хозяйства.
Овсяный понедельник – это традиция, уходящая своими корнями в глубину веков и связанная с народными обычаями Шотландии. В древности овсянка была основным продуктом питания шотландцев. Овсяный понедельник – своеобразная благодарность за обильный урожай и залог благосостояния на будущий год.
Valentismas – интересная идея сочетания двух праздников: Дня святого Валентина и Рождества. Оба праздника ассоциируются с теплыми эмоциями, любовью и близостью. Валентисмас – это скорее идея, чем официальный праздник. Поэтому, как его праздновать, зависит от вашей фантазии и желания. Главное – это создать атмосферу любви, тепла и уюта, которая радует вас и ваших близких.
Исторические события 10 февраля
- 1635 – основана Французская Академия – ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы.
- 1789 – закон Йозефа II ликвидировал барщину в Галиции, Буковине, австрийской части Волыни.
- 1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.
- 1840 – британская королева Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского.
- 1919 – из-за противоречий с Симоном Петлюрой председатель Директории Владимир Винниченко ушел в отставку.
- 1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.
- 1992 – на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт"
- 1995 – во время испытательного полета возле Киева потерпел крушение опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.
- 2007 – Путин впервые посетил мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, где изложил доклад, названный Мюнхенской речью Путина.
- 2009 – на орбите Земли произошло первое очевидное столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.
- 2015 – обстрел Краматорска, 17 погибших.
Кто родился 10 февраля
- 1773 – Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, инициатор создания Харьковского университета
- 1895 – Василий Вышиванный, украинский военный деятель, политик, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов.
- 1897 – Джон Эндерс, американский вирусолог, открыл вакцину против кори, Нобелевский лауреат.
- 1898 – Бертольт Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор.
- 1902 – Уолтер Браттейн, американский физик, один из изобретателей транзистора, Нобелевский лауреат.
- 1922 – Арпад Генц, венгерский драматург, президент Венгрии (1990–2000).
- 1947 – Евгений Савчук, народный артист Украины, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мысль".
- 1972 – Анатолий Смитюх, военнослужащий ВСУ, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину. Герой Украины (6 декабря 2023, посмертно)
- 1993 – Тарас Чайка, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).
В этот день умерли:
- 1755 – Шарль Монтескье, французский философ эпохи Просвещения
- 1912 – Джозеф Листер, британский хирург (ввел в хирургическую практику антисептику).
- 1918 – Эрнесто Монета, итальянский журналист, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира.
- 1923 – Вильгельм Конрад фон Рентген, первый лауреат Нобелевской премии по физике.
- 1944 – Эжен Мишель Антониади, французский астроном.
- 1944 – Марко Безручко, украинский военный деятель, глава штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР.
- 1976 – Моиз Гайсинский, французский химик, один из основателей радиационной химии.
- 2005 – Артур Миллер, американский драматург, прозаик.
- 2014 – Ширли Темпл, американская актриса.
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