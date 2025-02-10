Какой праздник отмечают 10 февраля: события этого дня

10 февраля православные верующие чтят память преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского. Именины сегодня празднуют Антоны и Антонины, Василии, Семены, Григории, Аркадии, Иваны, Карпы, Германы, Анны, Валентины и Галины.

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В мире отмечают День плюшевого мишки и Всемирный день бобовых, Овсяный понедельник и Valentismas (смесь Дня Валентина и Рождества). OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 февраля

В православной церкви 10 февраля по новому стилю чтят память преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского. Святой известен своим смирением, любовью к ближним и чудесами, которые он совершал при жизни и после смерти. Прохор пришел в Киево-Печерский монастырь, где принял постриг. Жил святой в строгой аскезе, питаясь только лебедой, за что получил прозвище "Лободник". Преподобного Прохора почитают как великого святого, чудотворца и покровителя. Его мощи находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

День плюшевого мишки отмечают 10 февраля. История игрушки достаточно интересна. В 1902 году президент США Теодор Рузвельт на охоте отказался стрелять в медвежонка, загнанного охотниками. Этот случай получил широкую огласку, и владельцы магазина игрушек Моррис и Роуз Мичтом, вдохновившись этой историей, создали первого плюшевого мишку, назвав его в честь президента – Тедди. С тех пор плюшевый мишка стал одной из самых популярных игрушек в мире.

Каждый год 10 февраля отмечается Всемирный день бобовых (World Pulses Day ). Этот день, установленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) призван подчеркнуть важную роль бобовых культур в обеспечении продовольственной безопасности, здорового питания и устойчивого развития сельского хозяйства.

Овсяный понедельник – это традиция, уходящая своими корнями в глубину веков и связанная с народными обычаями Шотландии. В древности овсянка была основным продуктом питания шотландцев. Овсяный понедельник – своеобразная благодарность за обильный урожай и залог благосостояния на будущий год.

Valentismas – интересная идея сочетания двух праздников: Дня святого Валентина и Рождества. Оба праздника ассоциируются с теплыми эмоциями, любовью и близостью. Валентисмас – это скорее идея, чем официальный праздник. Поэтому, как его праздновать, зависит от вашей фантазии и желания. Главное – это создать атмосферу любви, тепла и уюта, которая радует вас и ваших близких.

Исторические события 10 февраля

1635 – основана Французская Академия – ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы.

1789 – закон Йозефа II ликвидировал барщину в Галиции, Буковине, австрийской части Волыни.

1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.

1840 – британская королева Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского.

1919 – из-за противоречий с Симоном Петлюрой председатель Директории Владимир Винниченко ушел в отставку.

1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.

1992 – на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт"

1995 – во время испытательного полета возле Киева потерпел крушение опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.

2007 – Путин впервые посетил мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, где изложил доклад, названный Мюнхенской речью Путина.

2009 – на орбите Земли произошло первое очевидное столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

2015 – обстрел Краматорска, 17 погибших.

Кто родился 10 февраля

1773 – Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, инициатор создания Харьковского университета

1895 – Василий Вышиванный, украинский военный деятель, политик, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов.

1897 – Джон Эндерс, американский вирусолог, открыл вакцину против кори, Нобелевский лауреат.

1898 – Бертольт Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор.

1902 – Уолтер Браттейн, американский физик, один из изобретателей транзистора, Нобелевский лауреат.

1922 – Арпад Генц, венгерский драматург, президент Венгрии (1990–2000).

1947 – Евгений Савчук, народный артист Украины, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мысль".

1972 – Анатолий Смитюх, военнослужащий ВСУ, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину. Герой Украины (6 декабря 2023, посмертно)

1993 – Тарас Чайка, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

В этот день умерли:

1755 – Шарль Монтескье, французский философ эпохи Просвещения

1912 – Джозеф Листер, британский хирург (ввел в хирургическую практику антисептику).

1918 – Эрнесто Монета, итальянский журналист, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира.

1923 – Вильгельм Конрад фон Рентген, первый лауреат Нобелевской премии по физике.

1944 – Эжен Мишель Антониади, французский астроном.

1944 – Марко Безручко, украинский военный деятель, глава штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР.

1976 – Моиз Гайсинский, французский химик, один из основателей радиационной химии.

2005 – Артур Миллер, американский драматург, прозаик.

2014 – Ширли Темпл, американская актриса.

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