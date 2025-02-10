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Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, с тунцем и яйцами: готовится 7 минут
Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, намазок, а также закусок. Стоит отметить, что авокадо отлично сочетается с овощами, яйцами, зеленью, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с яйцами и тунцем.
Ингредиенты:
- авокадо
- тунец
- отварные яйца
- немного майонеза
- специи
- батон или багет
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой яйца, авокадо, добавьте тунец, специи и майонез, перемешайте.
2. Багет поджарьте на сковороде или в духовке.
3. Выложите сверху намазку.
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