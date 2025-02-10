Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, с тунцем и яйцами: готовится 7 минут

Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, намазок, а также закусок. Стоит отметить, что авокадо отлично сочетается с овощами, яйцами, зеленью, морепродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с яйцами и тунцем.

Ингредиенты:

авокадо

тунец

отварные яйца

немного майонеза

специи

батон или багет

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой яйца, авокадо, добавьте тунец, специи и майонез, перемешайте.

2. Багет поджарьте на сковороде или в духовке.

3. Выложите сверху намазку.

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