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Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, с тунцем и яйцами: готовится 7 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
132
Самая полезная и вкусная намазка из авокадо, с тунцем и яйцами: готовится 7 минут

Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, намазок, а также закусок. Стоит отметить, что авокадо отлично сочетается с овощами, яйцами, зеленью, морепродуктами.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, с яйцами и тунцем.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • авокадо
  • тунец
  • отварные яйца
  • немного майонеза
  • специи
  • батон или багет

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой яйца, авокадо, добавьте тунец, специи и майонез, перемешайте.

Ингредиенты для намазки

2. Багет поджарьте на сковороде или в духовке.

Приготовление намазки

3. Выложите сверху намазку.

Готовая намазка

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