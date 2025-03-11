Какой праздник отмечают 11 марта в Украине: интересные факты

Во вторник, 11 марта 2025, отмечается Всемирный день сантехника. Это международный профессиональный праздник, начатый в 2010 году по инициативе Всемирного совета сантехников.

Видео дня

Также сегодня отмечается Всемирный день мусульманской культуры, мира и диалога. Этот день отмечается ежегодно с 2010 года с целью содействия лучшему пониманию и уважению разных культур.

Еще сегодня – День инструментов, или Национальный день чествования рабочих инструментов (США). Этот день традиционно посвящен очистке, смазке и ремонту ручных инструментов, а также обновлению их набора.

Церковные праздники 11 марта

В этот день чтит память святителя Софрония Иерусалимского.

Святитель Софроний Иерусалимский был выдающимся патриархом, философом и защитником христианства, чье духовное путешествие оставило важный след в церковной истории. Родившийся в Дамаске, он стал учеником и духовным сыном известного иеромонаха Иоанна Мосха, с которым вместе путешествовал по монастырям и создал книгу "Лимонар". В течение своей жизни Софроний боролся с монофелитами и защищал православное учение, при этом активно помогая Патриарху Иоанну Милостивому.

Избранный патриархом Иерусалима в 634 году, он возглавлял Церковь в сложный период, пережив двухлетнюю осаду Иерусалима мусульманами. Его духовное наследие, включая произведения и борьбу за чистоту веры, делает его одной из наиболее важных фигур христианства.

Исторические события 11 марта

843 – Церковь установила праздник "Триумф Ортодоксии" и восстановила Иконопочитание.

1669 — на Сицилии началось самое разрушительное извержение вулкана Этна, продолжавшееся пять месяцев.

1921 - правительство УССР приняло постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям.

1931 – в СССР запретили продавать и ввозить Библию.

1938 – немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено об "аншлюсе" обоих государств.

1941 – закон о ленд-лизе, подписанный президентом Ф. Д. Рузвельтом предусматривал передачу союзникам во Второй мировой войне боеприпасов, техники, продовольствия и стратегического сырья на частично безвозмездной основе.

1985 – пленум ЦК КПСС избрал Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1997 - Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза.

2011 — землетрясение в Японии повлекло радиационную аварию на АЭС Фукусима-1.

2020 - ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Именинники 11 марта

Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна.

Ранее OBOZ.UA писал о том, стоит ли ждать выходного дня в Пасху и Троицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.