Будет эпичным: вышел трейлер пятого сезона сериала 'Ты'

Кровавая история маньяка Джо Голдберга из сериала "Ты" подходит к концу. И стриминг Netflix наконец-то показал полноценный трейлер финального, пятого сезона сериала-триллера.

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Ролик был опубликован на всех социальных платформах стриминга. Датой премьеры новых серий является 24 апреля.

По сюжету Голдберг, которого играет актер Пенн Беджли, вернется туда, где начиналась его история – в Нью-Йорк. Его полная грязных секретов жизнь теперь складывается как нельзя лучше, пока прошлое Джо, его призраки и собственные темные желания не начнут угрожать разрушить все.

Как рассказал блогу Tudum исполнительный продюсер сериала Майкл Фоли и его шоураннер (совместно с Джастином В. Ло), команда шоу изначально планировала остановиться после пятого сезона и вернуть Джо перед развязкой домой в Нью-Йорк. "Нам понравилась идея того, что для него все замкнется. Мы взволнованы тем фактом, что Джо вернулся домой совсем другим человеком, чем тот, кого мы видели в первом сезоне. В основе нашей финальной истории для Джо лежит эта дихотомия старого и нового", – объяснил Фоли.

По сюжету новый сезон будет рассказывать о событиях, происходящих через три года после того, как Джо и Кейт (Шарлотта Ричи) уехали из Лондона в Нью-Йорк. Кейт успела стать генеральным директором корпорации Lockwood, а Джо придерживается образа ее верного мужа, которого публика успела окрестить Прекрасным Принцем. Они оба следуют своему договору помогать друг другу делать добро. Но старые секреты Джо не дают сдержать это слово.

Более того, новообретенная известность начинает мешать герою. Раньше он мог переходить из сезона в сезон и с одного места на другое из-за своей анонимности. "Теперь, когда он хорошо известен в Нью-Йорке, социальные сети следят за ним. Это то, что нам интересно исследовать", – добавил Фоли.

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