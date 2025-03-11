Как приготовить вкусные белковые бейглы без духовки: легкий рецепт

Приготовление блюд, для которых требуется использование духовки, уже само собой наталкивает на трудоемкость процесса. Поэтому рецепты, в которых используется этот прибор, для многих неприемлемы.

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Ирландский кулинарный блогер Рэйчел Хорнибрук рассказала в своем TikTok, как приготовить вкусные белковые бейглы на завтрак всего из трех ингредиентов и без духовки. Она использует для этого аэрофритюрницу.

Ингредиенты

180 г муки

1/4 чайной ложки соли

200 г обыкновенного греческого йогурта

По желанию: 1 яйцо, взбитое и мак или кунжут.

Способ приготовления:

1. Разогрейте фритюрницу до 170℃. Смешайте все ингредиенты, пока не выйдет однородное тесто.

2. Разделите две части. Проткните отверстие в центре ручкой ложки или вилки и сформируйте баранки.

3. Добавьте в застеленную форму для выпечки. Выпекайте во фритюрнице от 20 до 25 минут до золотистого цвета.

4. Бейглы готовы! Вы можете разрезать их и положить внутрь любую начинку.

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