Как приготовить вкусные белковые бейглы без духовки: легкий рецепт
Приготовление блюд, для которых требуется использование духовки, уже само собой наталкивает на трудоемкость процесса. Поэтому рецепты, в которых используется этот прибор, для многих неприемлемы.
Ирландский кулинарный блогер Рэйчел Хорнибрук рассказала в своем TikTok, как приготовить вкусные белковые бейглы на завтрак всего из трех ингредиентов и без духовки. Она использует для этого аэрофритюрницу.
Ингредиенты
- 180 г муки
- 1/4 чайной ложки соли
- 200 г обыкновенного греческого йогурта
- По желанию: 1 яйцо, взбитое и мак или кунжут.
Способ приготовления:
1. Разогрейте фритюрницу до 170℃. Смешайте все ингредиенты, пока не выйдет однородное тесто.
2. Разделите две части. Проткните отверстие в центре ручкой ложки или вилки и сформируйте баранки.
3. Добавьте в застеленную форму для выпечки. Выпекайте во фритюрнице от 20 до 25 минут до золотистого цвета.
4. Бейглы готовы! Вы можете разрезать их и положить внутрь любую начинку.
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