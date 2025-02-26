Творожные бейглы с укропом: рецепт трендового завтрака, который точно 'зайдет'

Бейгл – это круглое мучное изделие с дыркой посередине, которое в последние годы завоевало незаурядную популярность в США и Европе. Чаще его разрезают пополам, добавляют начинку и используют для завтрака.

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Как приготовить творожные бейглы из кропоп, в Instagram рассказала фудблогер Вика Королевская. Этот рецепт трендового основания для завтрака точно "зайдет" всем.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 350 гр.

Яйцо – 1 шт. + 1 желток.

Мука – 70-100 гр.

Сыр тертый – 180 гр.

Укроп – пучок

Разрыхлитель – щепотка

Соль

Перец

Желток – для смазки

Кунжут

Способ приготовления

1. Смешайте все ингредиенты и сформуйте бейглы, увлажнив руки.

2. Выложите их на пергамент и выпекайте в духовке при 180–200°C в течение 30 минут.

3. Начинка – по вашему вкусу. Хорошо подходит крем-сыр, ломтики соленой рыбы и огурец.

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