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Творожные бейглы с укропом: рецепт трендового завтрака, который точно "зайдет"
Бейгл – это круглое мучное изделие с дыркой посередине, которое в последние годы завоевало незаурядную популярность в США и Европе. Чаще его разрезают пополам, добавляют начинку и используют для завтрака.
Как приготовить творожные бейглы из кропоп, в Instagram рассказала фудблогер Вика Королевская. Этот рецепт трендового основания для завтрака точно "зайдет" всем.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 350 гр.
- Яйцо – 1 шт. + 1 желток.
- Мука – 70-100 гр.
- Сыр тертый – 180 гр.
- Укроп – пучок
- Разрыхлитель – щепотка
- Соль
- Перец
- Желток – для смазки
- Кунжут
Способ приготовления
1. Смешайте все ингредиенты и сформуйте бейглы, увлажнив руки.
2. Выложите их на пергамент и выпекайте в духовке при 180–200°C в течение 30 минут.
3. Начинка – по вашему вкусу. Хорошо подходит крем-сыр, ломтики соленой рыбы и огурец.
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