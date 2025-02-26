В сериале о Гарри Поттере утвержден первый актер: кто сыграет Дамблдора

Будущий сериал HBO по Гарри Поттеру на данный момент оброс огромным количеством слухов и предположений, тогда как подтвержденной информации было совсем мало. И вот журналистам удалось узнать имя первого актера, который исполнит в шоу одну из ключевых ролей.

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Издание Screen Rant назвало, кто сыграет директора школы магии, профессора Альбуса Дамблодра. Слухи о том, что HBO ведет переговоры о роли с Джоном Литгоу, ходили довольно давно. И вот актер известный по роли Уинстона Черчилля в сериале Netflix "Корона" подтвердил, что подписал со студией контракт.

"Что же, для меня это стало неожиданностью. Мне только что позвонили на кинофестивале "Санденс" по поводу еще одного фильма, и это было нелегкое решение, потому что боюсь, оно определит меня на последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди снова обращают внимание на Гарри Поттера", – сказал Литгоу.

Он также признался, что переживает из-за своего возраста, поэтому решение согласиться на роль Дамблдора далось ему непросто. Сейчас Литгоу 79 лет, однако продолжает активно сниматься. "Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал да", - рассказал актер изданию.

Слова Литгоу делают его первым актером, участие которого в сериале по Гарри Поттеру официально подтверждено. Журналисты предполагают, что он мог раскрыть эту информацию вопреки желанию студии, предпочитающей держать как можно больше сведений в секрете.

Едва ли не единственное, что известно точно, это дата старта съемок. Они должны начаться уже этим летом на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. А первый сезон сериала ожидается в 2026 или начале 2027 года.

Предполагают, что признание Литгоу может побудить других актеров рассказать о своем участии в сериале по Гарри Поттеру. Чего точно не стоит ждать в ближайшем будущем, так это раскрытия имен детей, сыграющих троицу главных героев – самого Гарри Поттера, а также его друзей Гермиону Грейнджер и Рона Уизли.

Отметим, что в серии фильмов о Гарри Поттере авторам пришлось менять актера, игравшего Дамблдора. Первым персонажа играл Ричард Харрис. Он согласился на роль, несмотря на то, что имел диагностированный рак. После съемок второй части актер скончался и ему на смену позвали Майкла Гэмбона, доведшего франшизу до завершения. В фильмах франшизы "Фантастические твари" роль молодого Дамблдора исполнял Джуд Лоу.

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