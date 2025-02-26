Сытные и вкусные деруны по-новому: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Деруны – блюдо, которое очень любят все, и умеют готовить также практически все. Стоит отметить, что для того, чтобы они были красивого золотистого цвета, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов с грибным соусом.
Ингредиенты:
- Картофель – 6 шт.
- Грибы шампиньоны – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сухой чеснок – по вкусу
- Мука – 1 ст. л.
- Сметана – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло – для жарки.
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, отожмите лишнюю влагу, добавьте яйцо, муку, сухой чеснок, соль и перец, перемешайте.
2. Выложите тесто ложкой на разогретую сковороду, обжарьте до золотистой корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
3. Выложите деруны на противень, устланный пергаментом и запекайте в течение 10 минут при температуре 170 С.
4. Соус: нарежьте лук, обжарьте до мягкости, добавьте теплую сметану (не перегрейте, чтобы не расслоилась). Нарежьте и обжарьте шампиньоны до золотистого цвета.
5. Выложите деруны на тарелку, добавьте грибы, полейте сметанным соусом.
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