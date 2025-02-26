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Сытные и вкусные деруны по-новому: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
204
Сытные и вкусные деруны по-новому: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Деруны – блюдо, которое очень любят все, и умеют готовить также практически все. Стоит отметить, что для того, чтобы они были красивого золотистого цвета, добавьте в основу тертый лук или луковый сок. 

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Вкусные деруны

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов с грибным соусом. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • Картофель – 6 шт. 
  • Грибы шампиньоны – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухой чеснок – по вкусу
  • Мука – 1 ст. л.
  • Сметана – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло – для жарки.

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, отожмите лишнюю влагу, добавьте яйцо, муку, сухой чеснок, соль и перец, перемешайте. 

Картофель для дерунов

2. Выложите тесто ложкой на разогретую сковороду, обжарьте до золотистой корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Приготовление основы

3. Выложите деруны на противень, устланный пергаментом и запекайте в течение 10 минут при температуре 170 С.

Сколько готовить деруны

4. Соус: нарежьте лук, обжарьте до мягкости, добавьте теплую сметану (не перегрейте, чтобы не расслоилась). Нарежьте и обжарьте шампиньоны до золотистого цвета.

Соус для блюда

5. Выложите деруны на тарелку, добавьте грибы, полейте сметанным соусом.

Готовые деруны

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