Сытные и вкусные деруны по-новому: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Деруны – блюдо, которое очень любят все, и умеют готовить также практически все. Стоит отметить, что для того, чтобы они были красивого золотистого цвета, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов с грибным соусом.

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Грибы шампиньоны – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Сухой чеснок – по вкусу

Мука – 1 ст. л.

Сметана – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Масло – для жарки.

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, отожмите лишнюю влагу, добавьте яйцо, муку, сухой чеснок, соль и перец, перемешайте.

2. Выложите тесто ложкой на разогретую сковороду, обжарьте до золотистой корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

3. Выложите деруны на противень, устланный пергаментом и запекайте в течение 10 минут при температуре 170 С.

4. Соус: нарежьте лук, обжарьте до мягкости, добавьте теплую сметану (не перегрейте, чтобы не расслоилась). Нарежьте и обжарьте шампиньоны до золотистого цвета.

5. Выложите деруны на тарелку, добавьте грибы, полейте сметанным соусом.

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