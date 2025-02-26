Многие новинки: сериалы самые популярные на украинском Netflix

С наступлением эпохи стриминговых платформ способ потребления контента кардинально изменился. Netflix, несомненно, является одним из лидеров рынка, предлагая огромную библиотеку фильмов и сериалов на любой вкус.

Видео дня

От романтических драм до остросюжетных триллеров Netflix постоянно обновляет свой контент, предлагая что-то новое и интересное. Какие сериалы выбирают украинцы – читайте в материале.

Нулевой день

Сериал "Нулевой день" (Zero Day) – политический триллер, главную роль в котором сыграл Роберт Де Ниро. Главный герой возвращается в мир политики, чтобы расследовать глобальный сговор. Он оказывается в центре событий, угрожающих мировой безопасности.

Кассандра

Сериал рассказывает историю семьи, переезжающей в старинный "умный" дом в Германии. Они обнаруживают, что домом управляет виртуальная помощница по имени Кассандра, разработанная еще в 1970-х годах. После десятилетий бездействия Кассандра снова активируется с появлением новых жителей. Стремясь никогда больше не быть покинутой, Кассандра делает все возможное, чтобы удержать семью в доме, не останавливаясь ни перед чем.

Американское убийство: Габби Петито

Сериал подробно исследует трагическую историю 22-летней Габби Петито, исчезнувшей во время путешествия США со своим женихом Брайаном Лаундри в 2021 году. Габби и ее жених Брайан активно делились своими похождениями в социальных сетях, создавая образ идеальной пары.

В сентябре 2021 года Габби была объявлена пропавшей без вести. Расследование выявило, что их отношения были не такими идеальными, как казалось. Полиция обнаружила видеозаписи, на которых пара спорила, а также свидетельства очевидцев об их конфликтах. Тело Габби было обнаружено в Вайоминге, и ее смерть была признана убийством. Брайан Лаундри исчез, а позже его тело было обнаружено во Флориде.

Смотритель

Сериал основан на реальных событиях, случившихся с семьей Броддус в Вестфилде, штат Нью-Джерси. Супруги Дин и Нора Бреннок вместе со своими детьми переезжают в дом своей мечты в тихий и богатый район. Однако их радость быстро меняется на страх, когда они начинают получать загадочные письма от неизвестного, называющего себя "смотрителем". Письма содержат угрозы и предупреждения, заставляя семью чувствовать, что за ними постоянно следят.

Шантаж

Сериал рассказывает об Оуэне Хендриксе, молодом юристе, который только начал работать в ЦРУ. Его жизнь кардинально меняется, когда получает дело Макс Меладзе, бывшей оперативницы ЦРУ, находящейся в тюрьме. Макс угрожает раскрыть секретную информацию, если ее не освободят. Оуэн оказывается вовлеченным в опасную игру, где ему приходится балансировать между работой в ЦРУ и собственными моральными принципами.

Собачье утешение

Южнокорейский мультсериал вышел в Netflix 13 февраля 2025 года. История рассказывает о приключениях щенка по имени Холм и его друзей, исследующих мир, когда их хозяева уходят из дома.

Игра в кальмара

"Игра в кальмара" – южнокорейский телесериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Он стал настоящим феноменом, завоевав сердца миллионов зрителей по всему миру. Сериал рассказывает о группе людей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Они принимают приглашение принять участие в таинственной игре на выживание, где победитель получит огромное денежное вознаграждение. Участники соревнуются в детских играх, но с каждым раундом ставки растут, и проигрыш означает смерть. Второй сезон входит в топ-10 самых популярных на Netflix.

Ла Пальма

Сериал рассказывает историю норвежской семьи, отправляющейся на отдых на Канарские острова, на остров Ла-Пальма. Их отдых прерывается, когда становится известно об активности местного вулкана, что чревато катастрофическим оползнем.

Ночной агент

Молодой агент ФБР, Питер Сазерленд, работает "ночным агентом", дежуря у телефона экстренной связи в подвале Белого дома. Питер оказывается втянутым в опасный сговор, достигающий наивысших уровней власти. Он должен защитить Роуз Ларчер, молодую женщину, чья жизнь под угрозой, и раскрыть правду о заговоре.

Кукольный домик Габби

Это американский анимационный детский телесериал, созданный Трейси Пейдж Джонсон. Он сочетает в себе живые действия и анимацию, рассказывая о приключениях девочки Габби и ее кошачьих друзей в волшебном кукольном домике. Мультик учит детей важным ценностям, таким как дружба, творчество и умение решать проблемы.

OBOZ.UA ранее писал, когда выйдет второй сезон сериала "Последние из нас".

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