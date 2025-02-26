Названы популярный продукт, который не стоит готовить во фритюрнице

Аэрофритюрщица в последнее время стала очень популярным прибором. Считается, что в ней можно приготовить все – от выпекани пирогов до хрустящей жареной картошки для ужина.

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Но, как выяснилось, есть продукты, которые не стоит готовить в этом приборе. Одним из них является популярный в рецептах завтраков ингредиент – бекон, пишет OBOZ.UA.

Дело в том, что его очень сложно приготовить вкусно без добавления растительного масла. При этом из него обязательно будет стекать жир во время приготовления, что может образовать налет, который трудно очистить. Со временем это повлияет на работу самого прибора, и вы поймете, что оно того не стоит.

Эксперты предлагают альтернативу. По их словам, готовка на гриле или традиционная жарка на сковороде являются более надежными методами.

Аэрофритюрницы работают благодаря циркуляции воздуха вокруг вашей пищи, чтобы она стала хрустящей, не требуя дополнительного масла или жира. Поэтому не стоит испытывать их следующим образом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить жир и грязь из фритюрницы за 20 минут.

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