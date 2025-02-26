Что полезного приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: самый простой рецепт
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, выбирайте для основы простые, но полезные продукты, например, яйца, лаваш, сыр, овощи, зелень.
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Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака и перекуса – тортилья с омлетом, сыром и овощами.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 тортилья
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 50 г томата
- 30 г сыра
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду наливаем масло, добавляем яйцо, а затем сразу кладем сверху тортилью, прижимая ее, чтобы она прилипла к яйцу и образовало один цельный блинчик.
2. Переворачиваем тортилью, выкладываем начинку из томатов, сыра и зелени.
3. Даем сыру расплавиться и прогреваем все под крышкой.
Разрежьте пополам и можно есть!
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