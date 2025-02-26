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Что полезного приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
282
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, выбирайте для основы простые, но полезные продукты, например, яйца, лаваш, сыр, овощи, зелень.

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Что приготовить из лаваша

Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака и перекуса – тортилья с омлетом, сыром и овощами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 тортилья
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 50 г томата
  • 30 г сыра
  • зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. На разогретую сковороду наливаем масло, добавляем яйцо, а затем сразу кладем сверху тортилью, прижимая ее, чтобы она прилипла к яйцу и образовало один цельный блинчик.

Тортилья для блюда

2. Переворачиваем тортилью, выкладываем начинку из томатов, сыра и зелени.

Сыр для начинки

3. Даем сыру расплавиться и прогреваем все под крышкой.

Приготовление блюда

Разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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