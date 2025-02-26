Что полезного приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: самый простой рецепт

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, выбирайте для основы простые, но полезные продукты, например, яйца, лаваш, сыр, овощи, зелень.

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Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака и перекуса – тортилья с омлетом, сыром и овощами.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 тортилья

1 столовая ложка оливкового масла

50 г томата

30 г сыра

зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду наливаем масло, добавляем яйцо, а затем сразу кладем сверху тортилью, прижимая ее, чтобы она прилипла к яйцу и образовало один цельный блинчик.

2. Переворачиваем тортилью, выкладываем начинку из томатов, сыра и зелени.

3. Даем сыру расплавиться и прогреваем все под крышкой.

Разрежьте пополам и можно есть!

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