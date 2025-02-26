Не хуже Сардинии и Сицилии: маленький итальянский остров поражает красотой

Летний отдых в Италии у многих ассоциируется с прекрасными островами Сардинией и Сицилией. И несколько в тени остается небольшой, но потрясающе красивый клочок суши, который расположился в самом сердце Тирренского моря и всегда гостеприимно принимает туристов.

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Как пишет издание Express, речь идет о крохотном, но живописном Капри. Он поражает своей природной красотой, историей и обаянием. Благодаря своей изрезанной береговой линии, кристально чистой воде и волшебным селам, Капри предлагает уникальный отдых – не менее привлекательный, но более интимный.

Капри привлекает путешественников с давних времен. Римский император Тиберий избрал его своим убежищем в I веке нашей эры. Приезжали сюда за вдохновением и писатели с художниками. Географически Капри расположен совсем неподалеку от полуострова Сорренто и оживленного города Неаполь. Оттуда на остров ходят паромы и частные лодки.

Одной из главных прелестей острова является его удивительные морские пещеры. Самая известная из них – это Голубой грот, куда можно отправиться на увлекательную экскурсию. Кроме того, Капри известен своими очаровательными улочками, уютными кафе и многочисленными достопримечательностями.

На острове находятся всего два города – Капри и Анакапри, а его суммарное население составляет всего 13 000 человек. Зато туристов здесь каждый год бывает более двух миллионов. Это делает его одним из самых популярных направлений в Италии.

В пик сезона почти 80% находящихся на Капри – это туристы. Именно поэтому местные власти ввели определенные меры по контролю количества посетителей. Их целью является достижение баланса между гостеприимством и сохранением природной красоты и спокойствия острова.

Посетители могут прогуляться по мощенным улочкам города Капри или исследовать мирные сады Анакапри. Потрясающие виды острова с таких мест, как скальные образования Фаральоны или вершина горы Соларо просто захватывают дух.

Исторически первыми остров по-настоящему открыли античные греки. В 1882 году археологи обнаружили останки, датированные 8 годом до н. э., что свидетельствует о том, что остров привлекал гостей с древнейших времен.

Не меньше, чем историей и природой, Капри славится своей изысканной местной кухней и бурной ночной жизнью. Местные кулинарные традиции складывались с учетом доступности свежих морепродуктов, поставляемых рыбаками на протяжении всего года. Такие блюда, как салат капрезе из спелых томатов, свежей моцареллы, базилика и капельки оливкового масла, являются знаковыми для острова. Попробуйте также лимончелло – ликер, изготовленный из выращенных на острове лимонов. Бутылка такого напитка является одним из лучших местных сувениров.

Сегодня Капри продолжает очаровывать путешественников со всего мира своим вечным обаянием, предлагая все: от роскошного шопинга до спокойных прогулок на природе. Хотя он меньше Сардинии и Сицилии, его красота и обаяние поражают. Капри – настоящая жемчужина Средиземноморья, предлагающая посетителям кусочек рая на потрясающем южном побережье Италии.

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