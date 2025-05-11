Какой праздник отмечают 11 мая: церковный календарь

11 мая 2025 года отмечаются сразу несколько важных дат – как в православном церковном календаре, так и на государственном и мировом уровне. Этот день сочетает духовную память, семейные традиции и современные идеи личностного развития.

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В Украине отмечают День матери, а в мире – День осознания эго. Православные верующие чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия и священномученика Мокия. OBOZ.UA рассказывает о событиях и праздниках этого дня.

Какие праздники отмечают 11 мая

Церковные праздники

Православная церковь чтит Кирилла и Мефодия – братьев-просветителей, создателей славянской азбуки (глаголицы) и переводчиков богослужебных книг на старославянский язык. Они жили в IX веке, проповедовали христианство среди славян и заложили основу церковной и культурной самобытности.

Их вклад в духовное развитие Восточной Европы считается исключительным, поэтому братья были канонизированы как равноапостольные, то есть равные апостолам по значению миссии.

Также в этот день почитается священномученик Мокий, погибший за веру во Христа в III веке. Его фигура символизирует стойкость во времена гонений на христианскую веру в Римской империи. Святой Мокий почитается как пример несокрушимости и духовной преданности.

День матери в Украине

Во второе воскресенье мая, которое в 2025 году приходится на 11 мая, в Украине отмечают День матери. Это особый день, посвященный любви, благодарности и уважению к матерям – женщинам, которые дарят жизнь, заботу и поддержку. Праздник имеет глубокое гуманистическое значение и все больше приобретает популярность в обществе, объединяя семьи и поколения.

Всемирный день осознания эго (World Ego Awareness Day)

Международное сообщество отмечает Всемирный день осознания эго – инициативу, цель которой – помочь людям понять роль эго в их жизни, научиться управлять внутренним "Я" и уменьшать влияние деструктивных эмоций. Этот день призывает к саморефлексии, внутренней гармонии и развитию осознанности в повседневной жизни.

Исторические события 11 мая

330 – церемония освящения Константинополя.

868 – китайский монах изготовил "Бриллиантовую сутру". Это древнейший точно датированный печатный документ, дошедший до наших дней.

1811 – в Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, давшие название в дальнейшем "сиамским близнецам".

1858 – Миннесота стала 32-м штатом США.

1907 – В Киеве основано Украинское научное общество.

1914 – перелет Киев-Гатчина (1277 км за 7 часов 45 мин. времени) П. Нестерова с механиком Г. Нелидовым на "Ньюпоре-IV".

1916 – Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.

1928 – в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 – государственный Комитет Обороны CPCP постановил депортировать крымских татар на восток СССР.

1970 – в Мариуполе открыта первая троллейбусная линия.

2014 – псевдореферендумы в Донецкой и Луганской областях 2014 о статусе этих областей.

Кто родился 11 мая

1720 – Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж.

1854 – Оттмар Мергенталер, американский изобретатель в области полиграфии, создатель линотипа.

1864 – Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница и композитор.

1888 – Ирвинг Берлин, американский композитор, автор гимна "Господи, благослови Америку".

1904 – Сальвадор Дали (Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech), испанский художник-сюрреалист.

1916 – Камило Хосе Села, испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1989, лауреат Премии Сервантеса (1995).

1918 – Ричард Филипс Фейнман, американский физик, один из создателей квантовой электродинамики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1965, вместе с Синитиро Томонагой и Джулианом Швингером).

1963 – Наташа Ричардсон, британская актриса.

В этот день умерли:

479 до н. э. – Конфуций, древнекитайский философ и политический деятель, титульная фигура в конфуцианстве.

1708 – Жюль Ардуэн-Мансар, французский архитектор, внучатый племянник Франсуа Мансара, представитель барокко.

1956 – Уолтер Сидни Адамс, американский астроном.

1981 – Боб Марли, ямайский певец.

1986 – Акимов Александр Федорович, начальник ночной смены 26 апреля во время аварии на Чернобыльской АЭС

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