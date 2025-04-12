Какой праздник отмечают 12 апреля в Украине: все об этом дне

12 апреля православные верующие отмечают Лазареву субботу и чтят память преподобного исповедника Василия, епископа Парийского. Именины сегодня празднуют Василии, Давиды, Иваны, Сергеи, Марфы и Марии.

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В Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли и День скаута, а в мире – Всемирный день здоровья, Международный день бобра и День метрической системы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 апреля

Православный календарь

В церковном календаре на 12 апреля в 2025 году приходится Лазарева суббота – день, когда вспоминается чудо воскресения праведного Лазаря. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью и предвестник Пасхи. В народной традиции Лазарева суббота также связана с обрядами весеннего обновления.

День памяти преподобного Василия, епископа Парийского

12 апреля почитается преподобный исповедник Василий, епископ Парийский – христианский мученик IV века, пострадавший за веру во времена иконоборчества. Его образ – это пример стойкости, верности убеждениям и духовному мужеству.

День работников ракетно-космической отрасли Украины

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно 12 апреля и посвящен людям, стоящим за инженерными и научными достижениями в сфере космоса. Украина имеет значительные достижения в аэрокосмической отрасли – в частности, в разработке спутников, ракет-носителей и космических технологий.

День скаута в Украине

12 апреля также отмечается День скаута в Украине – движения, которое воспитывает молодежь в духе ответственности, патриотизма, сотрудничества и активной гражданской позиции. Украинские скауты играют немаловажную роль в волонтерстве, помощи во время кризисов и развития молодежных инициатив.

Международный день беспризорных детей

Этот день призван привлечь внимание к миллионам детей во всем мире, у которых нет дома, семьи и базовых условий для жизни. Проблема беспризорности касается не только крупных городов, но и общества в целом и требует как сочувствия, так и реальных действий.

Всемирный день авиации и космонавтики

Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, облетив Землю на корабле "Восток-1". С тех пор дата отмечается как Всемирный день авиации и космонавтики, объединяющий людей разных стран в стремлении к звездам, знаниям и прогрессу.

Всемирный день хомячка

12 апреля имеет даже своего пушистого героя – это Всемирный день хомяка. Веселый и неофициальный праздник, подчеркивающий важность любви к животным и заботы о домашних любимцах.

Исторические события 12 апреля

1204 – Константинополь захвачен участниками Четвертого Крестового Похода. Временная ликвидация Византийской империи.

1709 – шведские войска Карла XII подошли к Полтаве.

1911 – француз Пьер Приер совершил первый беспосадочный перелет из Лондона в Париж на моноплане "Блерио".

1912 – во Львове украинские скауты-пластуны впервые приняли Пластовую Присягу, образована молодежная скаутская организация "Пласт".

1935 – первый полет британского военного самолета Бристоль Бленгэм.

1937 – сэр Фрэнк Уиттл опробовал первый воздушно-реактивный двигатель в Рагби, Великобритания.

1955 – вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Джонасом Солком, объявлена безопасной и эффективной.

1961 – космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту, совершил первый полет в космос.

1963 – советская ядерная субмарина К-33 столкнулась с финской торговой лодкой Finnclipper в Датских проливах.

1981 – с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) произведен запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования "Колумбия".

1999 – Президент США Билл Клинтон обвинен в неуважительном отношении к суду после "умышленных лжесвидетельств" во время общественного рассмотрения дела о сексуальных притязаниях.

2014 – захват городского управления МВД в городе Славянск российским диверсионным отрядом под руководством Игоря Стрелковая Гиркина.

Кто родился 12 апреля

1484 – Антонио да Сангалло, архитектор эпохи Возрождения.

1526 – Муретус, французский писатель, гуманист, учитель Монтеня.

1851 – Эдвард Уолтер Маундер, британский астроном.

1852 – Фердинанд фон Линдеман, немецкий математик.

1879 – Андрей Ливицкий, украинский общественно-политический деятель, Президент УНР в экзили (1926–1954).

1884 – Отто Мейергоф, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

1885 – Робер Делоне, французский художник. Вместе со своей женой Соней Делоне стал основателем нового жанра – орфизма.

1899 – Василий Седляр, украинский живописец, график, художественный критик, педагог, принадлежал к группе "бойчукистов". Казни органами НКВД СССР 13 июля 1937.

1930 – Мирослав Попович, украинский философ, академик НАН Украины

1933 – Монсеррат Кабалье, одна из величайших певиц второй половины XX века.

1947 – Том Клэнси, американский писатель.

1971 – Шеннен Догерти, американская актриса.

1994 – Сирша Ронан, ирландская актриса.

2002 – Олег Буяло, офицер Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны. Герой Украины (2024, посмертно).

В этот день умерли:

1912 – Клара Бартон, американская медсестра, основательница Американского Красного Креста.

1945 – Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США (1933–1945).

1968 – Хайнрик Нордхофф, немецкий автомобильный инженер и директор Volkswagen.

1975 – Жозефина Бейкер, американо-французская танцовщица и актриса, участница французского сопротивления, активистка за гражданские права.

2001 – Гарви Болл, американский рекламный художник, придумавший смайл.

2002 – Юрий Шевелев, украинско-американский славист-языковед, историк украинской литературы, литературный и театральный критик, активный участник научной и культурной жизни украинской эмиграции.

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