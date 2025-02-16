Какой праздник отмечают 16 февраля: все об этом дне

16 февраля православные верующие чтят память мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии и Исаии. Именины сегодня празднуют Анны, Романы, Симоны, Семены, Адрианы, Власы, Тимофеи, Гаврилы, Дмитрия и Клавдии.

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В Украине отмечают День военного журналиста и День единения, а в мире – День Киотского протокола, День инноваций, Всемирный день заботы, Национальный праздник КНДР. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 февраля

В православной церкви 16 февраля по новому стилю чтят память 12 мучеников, среди которых Памфил пресвитер, Валент диакон, а также Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Юлиан, Самуил, Илья, Даниил, Иеремия и Исаия.

Эти святые жили в III-IV веках во время правления императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан. Памфил, Валент и Павел пострадали за свою веру в Кесарии Палестинской. Памфил был пресвитером, а Валент – диаконом. Они занимались переписыванием текстов Священного Писания. За это их и заключили в тюрьму. В тюрьме они встретили юношей, также пострадавших за веру. Все верующие были казнены по приказу императора.

Профессиональный праздник 16 февраля отмечают военные журналисты. Эти люди часто находятся на передовой, чтобы снимать и рассказывать о событиях, происходящих на фронте. Их работа чрезвычайно важна, ведь они помогают людям узнать правду о войне и героях, защищающих страну.

16 февраля 2015 года недалеко от города Дебальцево во время выполнения боевого задания погиб редактор редакции телевидения Телерадиостудии Министерства обороны Украины "Бриз" капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин. До последнего вздоха он продолжал фиксировать события на камеру, демонстрируя преданность как военной службе, так и журналистской обязанности.

На основании Приказа Минобороны ежегодно 16 февраля проводятся мероприятия по чествованию лучших военных журналистов, пресс-офицеров и офицеров по связям с общественностью. Эта дата также стала днем памяти, когда чествуют военных журналистов, отдавших жизнь, выполняя задачи в зонах боевых действий.

День единения в Украине отмечается 16 февраля, начиная с 2022 года. Он введен указом президента на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Праздник призван продемонстрировать единство украинского народа перед внешними угрозами, подчеркнуть общность граждан независимо от национальности, вероисповедания и языка.

Киотский протокол – это международное соглашение, принятое в Киото (Япония) 11 декабря 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Он вступил в силу 16 февраля 2005 года.

Главная цель Киотского протокола – сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения глобального потепления. Протокол устанавливает количественные обязательства по развитым странам и странам с переходной экономикой по сокращению или стабилизации выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом.

День инноваций 16 февраля – прекрасная возможность, чтобы отметить важность инноваций в нашей жизни и способствовать развитию инновационной культуры в стране. Инновации являются ключевым фактором экономического роста и социального развития. Они помогают создавать новые рабочие места, улучшать качество жизни людей и решать глобальные проблемы, такие как изменение климата, голод и бедность.

16 февраля в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) отмечается один из важнейших национальных праздников – День сияющей звезды. Этот день посвящен дню рождения Ким Чен Ира, бывшего руководителя КНДР и сына Ким Ир Сена. День сияющей звезды – государственный праздник и выходной день в КНДР. Этот день отмечается с большим размахом и торжествами.

Исторические события 16 февраля

1267 – Кастилия и Португалия заключили Бадахосский договор о межгосударственной границе.

1270 – литовцы одержали тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе.

1659 – в Англии Николас Ванакер выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.

1918 – принят Акт о независимости Литвы.

1923 – археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, открыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона.

1937 – Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовал нейлон.

1943 – советские войска на месяц отразили у немцев Харьков.

1945 – экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев.

1968 – в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появилась первая телефонная служба спасения – 911.

1991 – во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов).

2005 – вступил в силу Киотский протокол.

Кто родился 16 февраля

1497 – Филипп Меланхтон, немецкий гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор.

1740 – Джамбаттиста Бодони, итальянский издатель, печатник, художник-шрифтовик, автор сотен шрифтов, в том числе кириллических.

1813 – Семен Гулак-Артемовский, украинский оперный певец, композитор, драматург ("Запорожец за Дунаем"; ум. 1873).

1822 – Фрэнсис Гальтон, английский антрополог, географ, статистик, социолог и психолог.

1834 – Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель и философ.

1867 – Ефросинья Зарницкая, украинская драматическая актриса и певица.

1877 – Николай Макаренко, археолог, музеевед и искусствовед.

1885 – Зинаида Рыбчинская, украинская драматическая актриса и певица.

1905 – Петр Власюк, украинский агрохимик, почвовед и физиолог растений.

1909 – Ричард Макдональд, калифорнийский ресторатор, вместе с братом организовал ресторан быстрого обслуживания. Их идею 1954 года подхватил Рэй Крок, создавший всемирную сеть ресторанов McDonald's.

1954 – Йен Бенкс, шотландский писатель, за чрезвычайность прозы которого приобщили к "авангарду дерзких прозаиков современной Великобритании".

1959 – Джон Макинрой, американский теннисист, бывшая первая ракетка мира.

В этот день умерли:

1829 – Франсуа-Жозеф Госсек, французский композитор, которого считают родоначальником французской симфонии.

1868 – Тадолини Адамо, итальянский скульптор.

1892 – Генри Уолтер Бейтс, английский естествоиспытатель и путешественник, открыл явление мимикрии.

1907 – Джозуэ Кардуччи, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии (1906).

1919 – Вера Холодная, выдающаяся киноактриса украинского происхождения эпохи немого кино.

1932 – Фердинанд Бюиссон, французский педагог-реформатор, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира.

1968 – Евгений Маланюк, украинский писатель, сотник Армии УНР

1980 – Эрих Арманд Артур Йозеф Гюккель, немецкий физик и химик, один из основателей квантовой химии.

1990 – Кит Гаринг, американский художник, скульптор и общественный деятель.

1992 – Александр Оглоблин, украинский историк и археолог, один из создателей государственного направления в украинской историографии.

2013 – Тони Шеридан, британский певец, гитарист, автор песен.

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