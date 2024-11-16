Какой праздник отмечают 16 ноября: интересные факты об этом дне

16 ноября православные верующие чтят память святого апостола Матфея. Именины празднуют Матвеи и Маргариты.

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В мире отмечают Международный день толерантности, День исландского языка, День проверки дворников (на авто), День "Устрой вечеринку с плюшевым мишкой", Международный день борьбы с анорексией, День кларнета, Всемирный День пуговиц. А в Украине 10 ноября – День работников радио, телевидения и связи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 ноября

16 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти апостола Матфея. О его жизни известно совсем мало. По преданию, прежде чем стать учеником Иисуса Христа, Левий Матвей работал сборщиком налогов. Когда Иисус увидел его, велел идти за ним. Матвей проповедовал Слово Божие и был казнен за это недалеко от римской крепости Апасарос (ныне Грузия). Является автором Евангелия от Матфея.

День работников радио, телевидения и связи установлен указом президента от 1994 г. в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины.

16 ноября 1995 г. государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов толерантности. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости. В этот день проходят различные мероприятия, ориентированные на учебные заведения, так и на широкую общественность.

Также в странах мира 16 ноября отмечают:

Всемирный день рукоделия или День мастеров, мастериц и рукодельниц;

День дипломатической службы Республики Польша;

День фаст-фуда в США;

День штата Оклахома в США;

Международный день всемирного наследия;

Международный день фламенко.

Исторические события 16 ноября

1841 – Эдуард Гурвин запатентовал пробковый спасательный жилет.

1848 – в Лондоне дал последний концерт Фредерик Шопен.

1895 – "Кинематограф" братьев Люмьер был показан в Сорбонне.

1918 – Королевство Венгрия, до этого являвшаяся частью Австро-Венгерской Империи, провозглашено республикой.

1924 – начала вещание первая украинская радиостанция – Украинское радио.

1945 – в Лондоне основан ЮНЕСКО.

1994 – Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

2002 – Леонид Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.

2010 – помолвка принца Уильяма и Кейт.

Кто родился 16 ноября

1717 – Жан Лерон д'Аламбер, французский философ-энциклопедист, физик, математик и механик. Автор первой энциклопедии.

1766 – Рудольф Крейцер, французский скрипач-виртуоз, композитор, дирижер и педагог, которому Людвиг ван Бетховен посвятил свою славную сонату № 9, известную как Крейцерова соната.

1867 – Агапит (Антоний Вишневский) – украинский церковный деятель, один из немногочисленных представителей высшего духовенства, поддержавший украинскую государственность.

1906 – Роман Кармен, украинский режиссер-документалист (ум. 1978).

1922 – Жозе Сарамаго, португальский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе 1998 г.

1978 – Звонка Матияш, украинская писательница, переводчица.

1981 – Юрий Латыш, украинский историк.

В этот день умерли:

1842 – Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, основатель Харьковского университета.

1952 – Соломия Крушельницкая, украинская оперная певица, педагогиня.

1960 – Кларк Гейбл, американский киноактер, номинант на премию "Оскар".

2005 – Дональд Уотсон, британский общественный деятель, основатель первого веганского общества и соавтор термина веган.

2006 – Милтон Фридман, американский экономист, лауреат Нобелевской премии.

2016 – Джей Форрестер, американский инженер, разработчик системной динамики.

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