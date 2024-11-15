Рождество в футболках: где провести незабываемый праздничный отпуск и отдохнуть от холода

Обычно мы связываем Рождество с зимой и зимней атмосферой. Однако, если вам хочется провести праздник в тепле, вы можете даже не покидать пределы Европы.

Видео дня

Как пишет издание Mirror, такую погоду, чтобы в декабре гулять в футболке, может подарить небольшой остов Мальта, расположенный посреди Средиземного моря. В течение всего декабря на Мальте температура может достигать максимума 17 градусов по Цельсию, опускаясь до 11 градусов по вечерам. В праздничный период тут также проходит несколько экстравагантных и волшебных рождественских ярмарок.

Волшебный город Санты в Валлетте

Ежегодная праздничная ярмарка проходит на площади Тритоне за городскими воротами Валлетты. От карусели и смотрового колеса до ледового катка – здесь есть много замечательных развлечений. На сцене постоянно проходят живые выступления, а на рынке ремесленников продаются уникальные сувениры ручной работы. Городок будет работать с 8 декабря по 7 января.

Рождественский рынок Hilltop Gardens в Нашшаре

Ежегодный рождественский рынок Hilltop Gardens посвящен местной общине. В этом году он пройдет 30 ноября и 1 декабря. Двухдневное мероприятие предлагает приобрести товары от 20 местных продавцов. Вдобавок к этому праздничный рынок предоставит широкий выбор ароматных сезонных напитков и угощений.

Valletta Waterfront

Набережная в Валетте также оживает к Рождеству. С 25 ноября по 6 января ее будет украшать 10-метровая рождественская елка. Здесь также разместят домик Санты и фигуры других праздничных персонажей, в том числе 6-метрового Щелкунчика. Естественно, праздничные позиции покажутся и в меню прибрежных ресторанов.

Natalis Notabilis в Рабате

Праздничная ярмарка Natalis Notabilis возвращается в Рабат с 7 по 13 декабря после перерыва в несколько лет. Это один из самых больших рождественских рынков Мальты, который является настоящей зимней страной чудес. Очаровательные улицы города превращаются в причудливые тропы, полные праздничного веселья, где на прилавках продаются различные ремесленные изделия и традиционные мальтийские рождественские угощения.

Рождественский рынок Киркоп

Хотя даты проведение рождественского рынка Киркоп еще не объявлены, гурманам стоит следить за анонсами, ведь здесь они найдут едва ли не самый большой выбор праздничных угощений. Все улицы Киркопа во время мероприятия превращаются в рождественский рай, где продаются небольшие подарки и праздничные украшения. Однако большинство людей отправляются в Киркоп на Рождество, чтобы увидеть иммерсивную шопку, для которой используют множество украшений и огней.

Рождественское событие "Маленькие астронавты Санты"

Если вы хотите чего-то необычного, "Маленькие астронавты Санты" – это 360-градусное рождественское визуальное шоу с полной панорамной проекцией. Мероприятие проходит внутри рождественского купола Mercury, где дети могут лежать с родителями и наблюдать праздничные сцены, разыгрывающиеся вокруг них. Мероприятие состоится 7 и 8 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где можно лучше почувствовать зимний дух Рождества и при этом сэкономить на путешествии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.