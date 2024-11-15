Новые возможности на основе ИИ: какой будет ОС Windows 12 и когда ожидать релиз

Возможности искусственного интеллекта все глубже проникают в наши повседневные технологии. И их мы сможем увидеть уже в 12-й версии операционной системы Windows, разработку которой сейчас ведет Microsoft.

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Как пишет издание Technopedia, новая версия самой популярной в мире настольной ОС ожидается уже в 2025 году. Но в прессе уже есть немало слухов о ее возможностях, функциях и системных требованиях.

Что касается сроков релиза Windows 12, то эксперты ожидают, что она станет доступна в период с июля по октябрь 2025 года. Сначала ожидалось, что она выйдет в 2024 году, но затем стало известно, что перед ней Microsoft выпустит Windows 11 в версии 24H2.

На ее основе эксперты делают предсказания того, какой может быть 12 версия популярной ОС. Вероятно, ИИ будет задействован в ней очень широко. Так, помощник Copilot уже продемонстрировал свою способность предоставлять более персонализированный и эффективный опыт. Сейчас ожидается, что будущие обновления могут существенно улучшить взаимодействие с ним и контроль.

Windows 11 24H2, которая выйдет в скором времени, также включает в себя улучшенную версию поддержки HDR, дополнительные инструменты сжатия в проводнике Windows и долгожданную поддержку Wi-Fi 7. Скорее всего, все эти особенности сохранятся и в Windows 12.

Одной из потенциальных областей улучшения является расширение возможностей поиска на основе ИИ, аналогичных тем, которые можно увидеть на панели задач Windows 11. Сейчас пользователи могут легко использовать соответствующий значок для поиска контента в Microsoft 365.

Кроме того, раздел "Рекомендуемые" в проводнике, предлагающий файлы и папки на основе поведения пользователя, может быть дополнительно улучшен и расширен с помощью усовершенствованных алгоритмов ИИ. Другая вероятная интеграция – предлагать действия пользователю с помощью виртуального помощника, который может предусматривать потребности человека и давать соответствующие рекомендации.

Что касается технических характеристик, необходимых для установки и использования Windows 12, то похоже, что ей понадобится 64-разрядный процессор с 2 или более ядрами, минимум 4-8 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ или более памяти для запуска. Такой требовательной она будет именно из-за наличия ИИ в системе.

Эксперты уже сходятся во мнении, для таких требований лучше будет выбирать твердотельный накопитель (SSD), учитывая его более высокую скорость чтения и записи по сравнению с традиционными жесткими дисками (HDD). Вероятно, потребуется минимум 256 ГБ памяти, а для пользователей с большими объемами файлов – от 512 ГБ.

Требования к графике, скорее всего, будут строже. Минимально допустимой считают графическую карту совместимую с DirectX 12 (DX12) или более позднюю версию. Ожидается что характеристики Windows 12 будут значительно схожи со спецификациями Windows 11, хотя, возможно, 64-разрядный процессор станет обязательным.

Подобно своим предшественникам, Windows 12, скорее всего, выйдет в версиях, соответствующих современным Home и Pro. Также следует ожидать разных уровней функций, безопасности и поддержки в версиях, как сейчас в Windows 11.

Что касается цены и системы оплаты операционной системы, то сейчас считается, что Microsoft предложит Windows 12 в качестве бесплатного необязательного обновления для пользователей Windows 11, но, скорее всего, платного обновления для Windows 10.

Для тех, кто захочет приобрести отдельную копию Windows 12, компания, скорее всего, будет следовать ценовой модели Windows 11. В таком случае можно ожидать, что Windows 12 Home будет стоить более 139 долларов, которые в настоящее время взимаются за Windows 11 Home. Windows 12 Pro может стоить около 199,99 долларов или больше.

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