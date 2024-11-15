Тейлор Свифт удивила образом с широкими модными джинсами. Видео

Певица Тейлор Свифт обычно предпочитает подчеркнуто женственные вещи даже в повседневных ситуациях. Однако даже она время от времени одевается в расслабленный кэжуал, каждый раз производя фурор среди своих фанатов.

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Так звезда опубликовала в своем TikTok ролик со стадиона в Майами, где продолжалась подготовка к ее концерту в рамках Eras Tour. Она посетила площадку проверить, как идут работы и выбрала для этого не очень типичный для себя образ.

Свифт оделась в широкие джинсы с потертостями, которые дополнила трикотажным свитером горчичного цвета. Фанаты звезды моментально вычислили, что это Icon Denim Poppy Wide Leg Jeans. Такая модель необычна в гардеробе звезды. Как правило она выбирает классические прямые джинсы без явных особенностей.

Тем не менее, даже певица присоединилась к поклонникам тренда осени 2024 года на широкие джинсы. При этом сейчас в моде как посаженные по фигуре модели, так и просторные мешковатые варианты. Главное – это свободные штанины, создающие расслабленный образ в стиле кэжуал.

Ранее OBOZ.UA показывал, как Кэти Холмс соединила модные широкие джинсы с рубашкой ультрамодного цвета.

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