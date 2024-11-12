Места с настоящим духом Рождества: куда поехать вместо Лапландии

Местом, где обитает настоящий дух Рождества, считают финскую Лапландию – регион за Северным кругом. Именно здесь в городе Рованиеми расположена главная резиденция Санта-Клауса, и именно сюда каждый год стекаются любители рождественских праздников.

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Конечно, все это привело к тому, что праздничный отдых в Лапландии существенно вырос в цене и стал далеко не всем по карману. Однако дух Рождества в атмосфере северных пейзажей можно встретить не только здесь. Издание Mirror предложило четыре замечательных варианта. Плюс каждого из них в том, что поездка сюда будет стоить значительно дешевле, чем тур в Лапландию.

Корватунтура, Финляндия

Вы удивитесь, но, согласно финскому фольклору, рождественский персонаж Йоллупукки живет именно здесь – в холмах Корватунтуры. Именно здесь находится его секретная мастерская, где он весь год готовит подарки детям. Это довольно уединенная местность, где оленей в 12 раз больше, чем людей. На южной стороне Корватунтуры расположена живописная деревня, через которую и пролегает путь к мастерской Йоллупукки. А письма рождественскому деду из местного почтового отделения доходят почти моментально. Учитывая отдаленное расположение села, это также отличное место для наблюдения за северным сиянием.

Химмельпфорт, Германия

Это село находится всего в паре часов езды на поезде от Берлина. Здесь расположено одно из самых известных в мире "Почтовых отделений рождественских ангелов". Его работники одеты в соответствующие костюмы. Они отвечают более чем на 300 000 детских писем ежегодно. Каждое письмо получает персональный ответ. Конечно, в канун Рождества весь Химмельпфорт превращается в страну чудес с украшенными домиками и традиционной рождественской ярмаркой, где продаются сувениры, местные деликатесы и, конечно, глинтвейн.

Гальштат, Австрия

Альпийская деревня, состоящая из старинных деревянных домиков, каждую зиму покрывается пушистым белым снегом. А с горы неподалеку открывается потрясающий вид на замерзшее горное озеро. Здесь вы можете посетить замечательную традиционную "Горную рождественскую ярмарку", встретиться с Санта-Клаусом, прокатиться на коньках и даже посетить музей "Тихой ночи", чтобы узнать больше об истории знаменитой рождественской песни.

Гетеборг, Швеция

Ежегодно в городе Гетеборг в Швеции проходит одна из крупнейших рождественских ярмарок в Скандинавии. Здесь вы найдете рынок экологически чистых продуктов, веганский и даже рынок в художественной школе. Конечно, в городе работает своя резиденция Санты. Он живет в парке развлечений Liseberg. Катайтесь вволю на местном катке или веселитесь на каруселях под открытым небом. Вы точно не замерзнете в атмосфере шведского Рождества.

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